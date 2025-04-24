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5 минут и готово: как удалить застарелый жир из вытяжки на кухне

Мария Николишин
24 апреля 2025, 16:24
26
Блестящий вид вытяжки можно сохранить с помощью одного лайфхака.
5 минут и готово: как удалить застарелый жир из вытяжки на кухне
Как быстро почистить вытяжку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как отмыть вытяжку от жира
  • Какое средство быстро убирает жир

Вытяжка над плитой в кухне может накапливать большое количество жира и иметь неприятный запах, поэтому крайне важно регулярно ее чистить.

Главред решил разобраться, как быстро почистить вытяжку на кухне.

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Средство для удаления грязи из вытяжки

Жир может скапливаться в маленьких сетчатых отверстиях вытяжки, из-за этого ее очень сложно мыть. Однако, есть одно средство, которое справится с этой проблемой, пишет express.co.uk.

По словам экспертов, сода создана для растворения и очистки жира и другой грязи. Чтобы очистить поверхность вытяжки, начните с создания пасты. Смешайте соду с водой в маленькой миске. Эта паста эффективно удалит жирные следы и пятна.

Равномерно нанесите пасту на пораженные участки с помощью губки или ткани и оставьте на несколько минут. Это позволит средству проникнуть и уменьшить накопление грязи.

После этого протрите поверхности чистой влажной тряпкой или губкой, тщательно промывая водой, чтобы удалить остатки.

Высушите и отполируйте поверхность чистой салфеткой из микрофибры.

Как удалить жир с фильтров вытяжки

Чтобы удалить жир из фильтров, наполните широкий неглубокий поддон теплой водой, насыпьте туда немного соды, поместите фильтры и оставьте на пять минут.

После этого промойте фильтры водой из-под крана и дайте им высохнуть на воздухе.

Кроме внешней очистки и очистки фильтров, раз в год следует чистить вытяжку внутри, чтобы продлить срок ее службы.

5 минут и готово: как удалить застарелый жир из вытяжки на кухне
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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