Девушка показала, как убрать царапины на тарелках: ее видео стало хитом

Вы узнаете:
- Как легко избавиться от царапин на посуде
- Что для этого понадобится
Тарелки со временем теряют свой безупречный вид — на них появляются мелкие царапины от столовых приборов. Но, как оказалось, выбрасывать такую посуду совсем не обязательно!
Эксперт по клинингу Шантель Мила в своем видео рассказала, как быстро и легко убрать царапины с тарелок с помощью подручных средств, которые найдутся на каждой кухне.
Удаление царапин с посуды: что нужно?
Чтобы восстановить внешний вид любимой посуды, понадобятся всего два ингредиента:
- пищевая сода;
- жидкость для мытья посуды.
Шантель рекомендует смешать эти компоненты в пасту (в пропорции: больше соды, меньше моющего средства) и нанести её на поврежденную область. Аккуратно потрите царапины мягкой губкой с шершавой стороной, затем смойте смесь и дайте посуде высохнуть.
Почему это работает?
Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые позволяют бережно полировать поверхность посуды.
Средство для мытья посуды помогает удалить жир, грязь и остатки налета, обеспечивая чистоту и усиливая действие соды.
Комбинация этих компонентов позволяет минимизировать или полностью устранить мелкие царапины, при этом не повреждая материал.
Смотрите видео о том, как убрать царапины на тарелках:
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