Вам понадобится всего 2 ингредиента.

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Девушка показала, как убрать царапины на тарелках: ее видео стало хитом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как легко избавиться от царапин на посуде

Что для этого понадобится

Тарелки со временем теряют свой безупречный вид — на них появляются мелкие царапины от столовых приборов. Но, как оказалось, выбрасывать такую посуду совсем не обязательно!

Эксперт по клинингу Шантель Мила в своем видео рассказала, как быстро и легко убрать царапины с тарелок с помощью подручных средств, которые найдутся на каждой кухне.

видео дня

Удаление царапин с посуды: что нужно?

Чтобы восстановить внешний вид любимой посуды, понадобятся всего два ингредиента:

пищевая сода ;

; жидкость для мытья посуды.

Шантель рекомендует смешать эти компоненты в пасту (в пропорции: больше соды, меньше моющего средства) и нанести её на поврежденную область. Аккуратно потрите царапины мягкой губкой с шершавой стороной, затем смойте смесь и дайте посуде высохнуть.

Почему это работает?

Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые позволяют бережно полировать поверхность посуды.

Средство для мытья посуды помогает удалить жир, грязь и остатки налета, обеспечивая чистоту и усиливая действие соды.

Комбинация этих компонентов позволяет минимизировать или полностью устранить мелкие царапины, при этом не повреждая материал.

Смотрите видео о том, как убрать царапины на тарелках:

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