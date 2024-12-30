Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

Вы узнаете:
- Как быстро размягчить масло до комнатной температуры
- Можно ли поместить сливочное масло в микроволновую печь
Сливочное масло - незаменимый продукт для завтраков. Если утром хочется горячих тостов, а важный ингредиент забыли достать из холодильника или морозильной камеры - не беда. Главред узнал, как быстро размягчить масло, чтобы намазать бутерброды.
Украинский блогер Диана Головец на своей странице в Instagram рассказала, для того, чтобы масло стало комнатной температуры достаточно лишь тарелки и горячей воды.
Сначала вскипятите в чайнике воду, и подготовьте глубокую емкость.
Налейте в тарелку горячую воду и дайте ей немного постоять, чтобы посуда хорошо прогрелась. Осторожно вылейте воду.
Чтобы масло быстро размякло, накройте его горячей тарелкой и оставьте на несколько минут, после проделанной процедуры можно наслаждаться вкусными тостами со сливочным маслом.
Если способ с тарелкой оказался для вас довольно затратным по времени, тогда можете воспользоваться чисткой для овощей. Просто нарежьте тонкие кусочки, которые удобно класть на разогретый хлеб.
Если у вас нет овощечистки, подойдет обычная терка. Также натертое сливочное масло может подойти и для выпечки.
В случае, если вы хотите попробовать размягчить масло в микроволновой печи, следует использовать очень короткие интервалы времени. Кроме того, нужно отрегулировать мощность.
Смотрите видео лайфхака, как быстро размягчить сливочное масло:
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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