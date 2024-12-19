Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

Сливочное масло бывает разных видов, поэтому нужно знать, какое из них лучше выбирать.

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Сливочное масло / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая разница между маслом с разным процентом жирности

Какое из них считается лучшим

Масло - популярный продукт, который часто используется для приготовления различных блюд. Как известно, оно есть нескольких видов, которые отличаются по жирности: 82%, 72%, 60-65%.

Главред решил разобраться, какое сливочное масло лучше покупать.

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Что означает процент жирности на масле

Как сообщает диетолог Катажина Босацкая, сливочным маслом называют продукты, которые не содержат примесей растительных жиров и имеют определенную молочную жирность.

Сливочное масло производители разделяют по жирности на три вида:

традиционное - 82%;

крестьянское - 72%;

бутербродное - 60-65%.

Соответственно, чем меньше процент жирности в продукте, тем больше в нем содержится сыворотки.

Какое масло считается лучшим

Лучшим и наиболее качественным считается традиционное сливочное масло, жирность которого составляет 82%. В нем содержится лишь 16% сыворотки.

"Продукт, на упаковке которого написано только "масло", должен содержать не менее 80% молочного жира, мы не можем вдруг увидеть в составе, что жирность составляет, например, 60%, потому что в таком случае мы имеем дело со сливочным маслом с содержанием жира три четверти", - объясняет Катажина Босацкая.

Чем заменить сливочное масло в блюдах / Инфографика: Главред

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Что известно о сливочном масле? Сливочное масло - молочный продукт, который производится путем взбивания свежего или кислого молока, сливок или преобразования высокожирных сливок. Масло может использоваться как дополнение к пище, или для приготовления блюд путем выпекания, жарки или приготовления соусов. Для хранения масла используют стеклянные, пластмассовые или фарфоровые сосуды, пишет Википедия.

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