Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

Вы узнаете:
- Какая разница между маслом с разным процентом жирности
- Какое из них считается лучшим
Масло - популярный продукт, который часто используется для приготовления различных блюд. Как известно, оно есть нескольких видов, которые отличаются по жирности: 82%, 72%, 60-65%.
Главред решил разобраться, какое сливочное масло лучше покупать.
Что означает процент жирности на масле
Как сообщает диетолог Катажина Босацкая, сливочным маслом называют продукты, которые не содержат примесей растительных жиров и имеют определенную молочную жирность.
Сливочное масло производители разделяют по жирности на три вида:
- традиционное - 82%;
- крестьянское - 72%;
- бутербродное - 60-65%.
Соответственно, чем меньше процент жирности в продукте, тем больше в нем содержится сыворотки.
Какое масло считается лучшим
Лучшим и наиболее качественным считается традиционное сливочное масло, жирность которого составляет 82%. В нем содержится лишь 16% сыворотки.
"Продукт, на упаковке которого написано только "масло", должен содержать не менее 80% молочного жира, мы не можем вдруг увидеть в составе, что жирность составляет, например, 60%, потому что в таком случае мы имеем дело со сливочным маслом с содержанием жира три четверти", - объясняет Катажина Босацкая.
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Что известно о сливочном масле?
Сливочное масло - молочный продукт, который производится путем взбивания свежего или кислого молока, сливок или преобразования высокожирных сливок. Масло может использоваться как дополнение к пище, или для приготовления блюд путем выпекания, жарки или приготовления соусов. Для хранения масла используют стеклянные, пластмассовые или фарфоровые сосуды, пишет Википедия.
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