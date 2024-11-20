Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

Чтобы масло дольше оставалось свежим, следует знать некоторые правила и лайфхаки по его хранению.

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Где можно хранить масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Может ли портиться сливочное масло

Где хранить масло

Почему нельзя оставлять масло в холодильнике на дверце

Без сливочного масла сложно представить большинство блюд - его используют в выпечке или для бутербродов. Но несмотря на длительный срок хранения, масло не может храниться вечно. Главред разбирался, сколько можно хранить масло в холодильнике или морозильной камере и как это правильно делать.

Может ли масло портиться

Поскольку сливочное масло имеет достаточно высокое содержание жира и относительно низкое содержание воды, оно менее уязвимо к размножению бактерий, чем другие виды молочных продуктов.

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К тому же считается, что если сливочное масло посолено, это снижает содержание воды и делает среду еще более неблагоприятной для бактерий.

Как правильно хранить масло

Влатка Лейк, эксперт по хранению в компании Space Station, рассказала Express.co.uk, как правильно хранить масло, чтобы оно оставалось свежим на длительное время.

По словам Влатки, сливочное масло является деликатным ингредиентом, чувствительным к температуре, свету и внешним запахам из-за высокого содержания жира, поэтому лучше всего продукт хранить в холодильнике и в упаковке от производителя. Дополнительно можно завернуть упаковку в пищевую пленку или положить в герметичный контейнер, чтобы дополнительно предотвратить воздействие кислорода.

Также не рекомендуется хранить масло в дверце холодильника, поскольку температура там постоянно меняется. Лучше поставить его на основную полку.

Если вы хотите сохранить масло свежим в течение нескольких месяцев или до года, Влатка рекомендует плотно завернуть его в фольгу или полиэтиленовую пленку, а затем положить в контейнер или пакет, пригодный для замораживания.

Для тех, кто предпочитает сливочное масло комнатной температуры, отличным выбором может стать масленка. Однако Влатка подчеркивает, чтобы масло как можно дольше было свежим, важно держать масленку как можно дальше от прямых солнечных лучей и тепла.

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