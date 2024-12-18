Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Много шансов рассориться со знакомыми: почему носки лучше не дарить

Даяна Швец
18 декабря 2024, 12:35
59
Если вы решили дарить носки, выбирайте их внимательно, учитывая не только размер, но и цвет, символику и стиль.
носки, подарок
Почему носки - не лучший подарок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему подарок в виде носков может быть ошибкой
  • Что может произойти, если один из подаренных носков потеряется

Носки часто воспринимаются как универсальный подарок, особенно когда вы не знаете, что именно выбрать для знакомого человека.

Однако есть несколько причин, почему стоит избегать такого выбора. Некоторые из них озвучивает Главред со ссылкой на 24 канал.

видео дня

Почему носки - не лучший подарок?

На первый взгляд кажется, что это практичный презент, ведь носки носят все. Но есть нюансы:

  • Проблемы с размером и стилем. Это элемент одежды, и легко ошибиться, не зная точных предпочтений или размера человека. В результате подарок может остаться неиспользованным.
  • Приметы и суеверия. Некоторые люди верят, что подаренные носки могут вызвать ссоры или проблемы в отношениях. Если один из носков потеряется, это может стать символом разрыва связи между людьми или привлечь другие неурядицы в жизнь.
  • Символика. В некоторых случаях носки могут быть положительным знаком, если правильно подобрать их цвет. Например, желтый ассоциируется с богатством, а красный - с любовью.
9 вещей которые нельзя дарить инфографика
9 вещей которые нельзя дарить - инфографика / Главред

Если вы все же решили дарить носки, выбирайте их внимательно, учитывая не только размер, но и цвет, символику и стиль.

Такой подход сделает ваш подарок особенным.

Также эксперты рассказывали о теплом лайфхаке для зимних холодов. Есть интересный ответ, зачем хозяйки замораживают носки.

Читайте также:

Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок приметы носки подарки на Новый год интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

17:43Украина
"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

16:36Украина
Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

16:03Stars
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Гороскоп на завтра 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Гороскоп на завтра 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможет

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможет

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Последние новости

17:43

"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

17:35

Доллар побил исторический рекорд: сколько стоит валюта

17:02

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многихВидео

16:58

Сотник – о возможном завершении войны в Украине: "Я не верю"

16:57

Почему Украина должна ударить по Москве: эксперт раскрыл стратегический план

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
16:50

Бывшая Кличко показала высоченного сына-красавца

16:49

Не разрядится и не сломается: как заряжать повербанк быстро и правильно

16:36

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войнуВидео

16:19

Холодные или теплые: какая идеальная температура яиц в выпечке - секрет кондитеров

Реклама
16:03

Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованыВидео

16:02

Можно ли доливать воду в холодец: какие секреты идеального блюда - все просто

15:55

Умер популярный украинский бандурист: играл в Ялте

15:40

"Критические разрушения": в Кураховом и Часовом Яру уничтожены позиции ВСУ

15:37

Счет идет на сотни: в ЦПД озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине

15:10

В районе Великой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ - Згурец

15:04

Как убрать супер клей с рук солью: простой и очень хороший способ

15:03

Что лучше всего помогает от похмелья: полезные советы, как пьянеть медленнее

14:58

Настоящий фаворит: самый быстрый салат на Новый год 2025Видео

14:57

В России всё начнёт рушиться в январе-марте 2025-го, и этот вал будет невозможно остановить – СотникВидео

14:50

Виталий Барвиненко презентовал монографию посвященную реформированию местного самоуправления в Украине

Реклама
14:48

Стремительно возросло: Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине

14:14

Какая разница между черными и зелеными оливками: ответ удивит многих

14:07

"Мы благодарны девушкам": Гетманцев назвал сумму, задекларированную моделями Onlyfans

13:57

Украина будет иметь серьезные последствия: Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних

13:42

Дочь путиниста Филиппа Киркорова жестко затравили - причина

13:40

Скоро начнутся городские бои: боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Покровском

13:25

Вводят водителей в заблуждение: для чего нужны черные полосы на зеркалах авто

12:55

Риск ядерной войны: Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина или нет

12:52

Более 200 раненых: СБУ перехватила разговоры россиян о больших потерях КНДР

12:46

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

12:43

"Выступила инициатором": певица Камалия рассказала о личной жизни после развода

12:38

Цены поднялись на 15-20%: в Украине дорожают популярные фрукты

12:35

Много шансов рассориться со знакомыми: почему носки лучше не дарить

12:20

Как утеплить на зиму пластиковое окно: давно забытый, но рабочий способ

11:57

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Драконам - вина, Обезьянам - трудности

11:51

Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

11:46

РФ сменила командование в Донецкой области: штурмы оккупантов стали более жестокими

11:42

В Киеве перекрыт правительственный квартал: СБУ проводит мероприятия по безопасности

11:38

Самые модные цвета на зиму 2024-2025: названы Топ-5

11:22

Все невзгоды позади: какие знаки зодиака получат свой шанс в 2025 году

Реклама
11:04

Байден не успевает предоставить Украине всю военную помощь: в СМИ раскрыли детали

11:00

Блэкаутов в Украине больше не будет: нардеп сделал важное заявление

10:54

Спецпредставитель Трампа по Украине готов посетить РФ, если его пригласят - СМИ

10:42

Как удалить старые пятна с кухонных полотенец: способ, о котором знают единицыВидео

10:34

Безопасно и эффективно: как открыть банку без консервного ножа - лайфхак

10:32

"Упал, разбил голову": онкобольному путинисту Буйнову становится хуже

10:23

Порошенко активно обогащается на купле-продаже ценных бумаг, которые покупает за донаты украинцев на ВСУ - медиа

10:10

Подрыв генерала Кириллова: в РФ заявили о задержании подозреваемого - деталиВидео

10:08

Зеленая карта для водителей: с 2025 года вводятся новые правила

10:06

Андрей Бедняков воссоединился с бывшей женой - что произошло

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять