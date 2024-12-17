Какой ваш идеальный партнер: тест, который расскажет, кто вам нужен в отношениях

Есть определенные критерии, по которым мы выбираем себе пару и внешность в этом выборе играет очень часто важную, даже основную роль.

https://glavred.info/life/kakoy-vash-idealnyy-partner-test-kotoryy-rasskazhet-kto-vam-nuzhen-v-otnosheniyah-10623239.html Ссылка скопирована

Психологический портрет в выборе партнера / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ТСН

Внешность - это первое, на что мы обращаем внимание, более того, внешность часто отражает стиль жизни человека, его характер.

Поэтому то, что нравится нам в партнере, партнерше часто является подсознательным выражением наших собственных характеристик, предпочтений.

Этот психологический тест расскажет не только о том, к каким отношениям на самом деле, не осознавая того, вы стремитесь, но и много интересного о вас самих, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

видео дня

Тест на характер / фото: ТСН

Итак, какой мужчина вам кажется наиболее привлекательным?

Мужчина № 1. Вы переменчивы, часто не знаете, что хотите и что вам нужно, трудно принимаете решения. Вы нуждаетесь в постоянной заботе и внимании, без мужского внимания становитесь капризной, из-за этого можете разрушить уже сложившиеся отношения. В отношениях для вас главное, чувствовать поддержку, быть как за каменной стеной. Идеальные отношения для вас, это когда мужчина берет на себя всю ответственность и выполняет ваши желания.

Вы переменчивы, часто не знаете, что хотите и что вам нужно, трудно принимаете решения. Вы нуждаетесь в постоянной заботе и внимании, без мужского внимания становитесь капризной, из-за этого можете разрушить уже сложившиеся отношения. В отношениях для вас главное, чувствовать поддержку, быть как за каменной стеной. Идеальные отношения для вас, это когда мужчина берет на себя всю ответственность и выполняет ваши желания. Мужчина № 2. Самое важное для вас чувствовать себя нужной, а для своего любимого - просто незаменимой. Всю себя без остатка вы готовы отдавать близким. Даже если порой вы от этого устаете, вы всегда стараетесь решать проблемы близких, ведь уверены, что они без вас пропадут. Ваш идеальный партнер должен принять ваше доминирование в отношениях.

Самое важное для вас чувствовать себя нужной, а для своего любимого - просто незаменимой. Всю себя без остатка вы готовы отдавать близким. Даже если порой вы от этого устаете, вы всегда стараетесь решать проблемы близких, ведь уверены, что они без вас пропадут. Ваш идеальный партнер должен принять ваше доминирование в отношениях. Мужчина № 3. Вы сильная и самодостаточная личность, вам не нравится, если кто-то будет посягать на вашу независимость в отношениях. Вам важно иметь собственное личное пространство, и рядом вы хотите видеть такого же зрелого партнера со своим кругом интересов, который готов доверять вам и давать полную свободу действий. При этом и вы готовы ответить ему тем же. Ваш идеальный партнер - мужчина, который не станет на вас давить и не будет вас контролировать.

Вы сильная и самодостаточная личность, вам не нравится, если кто-то будет посягать на вашу независимость в отношениях. Вам важно иметь собственное личное пространство, и рядом вы хотите видеть такого же зрелого партнера со своим кругом интересов, который готов доверять вам и давать полную свободу действий. При этом и вы готовы ответить ему тем же. Ваш идеальный партнер - мужчина, который не станет на вас давить и не будет вас контролировать. Мужчина № 4. Вам нужен независимый мужчина, со своими взглядами на жизнь, который будет с благодарностью принимать вашу поддержку и отвечать тем же. Но вам нужно быть гибкой, признать за ним право на личное пространство и тот факт, что иногда время нужно проводить отдельно. Вашему партнеру важно время от времени отдыхать от отношений и быть наедине с собой и своими интересами.

Другие интересные тесты на тип характера и не только

Также ранее мы делились тестом, который раскроет истинную натуру человека. Когда вы смотрите на сложное изображение, мозг автоматически выделяет то, что для вас является наиболее значимым.

Существует еще один простой тест, который поможет в выборе партнера. На картинке надо выбрать танцующую пару, которая понравилась больше всего.

В этом же задании необходимо определить, где 3 различия между картинками. Сложно будет заметить, какие именно несколько деталей делают два рисунка неодинаковыми.

В еще одной не легкой задачке - нужно найти кролика за 7 секунд. Только "настоящие детективы" увидят животное.

Другие интересные новости:

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред