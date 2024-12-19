Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Большинство людей не знают, как можно использовать пластиковое кольцо из бутылки масла.

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Лайфхак с кольцом от масла / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать кольцо от бутылки масла

Как его можно использовать

Пожалуй, многие люди когда открывали бутылку масла задумывались, почему там находится клапан-кольцо. Большинство обычно выбрасывает эту деталь в мусорку, хотя она может быть очень полезной.

Главред решил разобраться, для чего нужно колечко на бутылке масла.

Как правильно открывать бутылку с маслом

Как сообщает автор YouTube канала "Советы для дома", именно это кольцо может стать отличным дозатором и сэкономить масло во время использования. Нужно только правильно его вставить обратно в горлышко.

Прежде всего, вытащите кольцо из бутылки. Поверните его другой стороной и просуньте ручку внутрь, чтобы круглая основа была сверху.

Поставьте кольцо горизонтально и слегка продавите одну сторону вниз, чтобы образовалось отверстие. Теперь масло будет литься тонкой струйкой.

Как использовать пластиковое кольцо из бутылки масла - видео:

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Что известно о YouTube канале "Советы для дома"? "Поради для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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