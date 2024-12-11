Выбрасывать - преступление: 4 способа, как можно использовать банановую кожуру

Вы узнаете:
- Как можно использовать банановую кожуру в быту
- Какими полезными свойствами она обладает
Банановая кожура — это не только символ комичных падений, но и универсальное средство, которое можно эффективно использовать в быту. Ее природный воск и калий обладают уникальными свойствами, которые находят применение в уходе за различными поверхностями.
Главред нашел 4 способа, как банановая кожура может стать вашим помощником дома.
Как отполировать серебро
Банановая кожура помогает вернуть серебряным изделиям блеск. Просто натрите внутренней стороной кожуры поверхность серебра или сделайте пасту, измельчив кожуру в блендере. После нанесения пасты протрите мягкой тканью, смойте остатки мыльной водой — и ваши украшения снова засияют, пишут эксперты из Better Homes & Gardens.
Уход за комнатными растениями
Протирание листьев комнатных растений банановой кожурой не только убирает пыль, но и придает листьям блеск. Природные масла кожуры улучшают внешний вид растений, предотвращают накопление пыли и помогают отпугивать вредителей.
Устранение потертостей на коже
Кожаные сумки, обувь или мебель могут потерять свой первоначальный вид из-за потертостей. Банановая кожура справляется с этой задачей: потрите внутренней стороной кожуры поврежденный участок, затем протрите мягкой тканью. Это поможет восстановить блеск и устранить мелкие повреждения.
Полировка деревянной мебели
С помощью банановой кожуры можно обновить деревянную мебель, устранив царапины, водяные пятна и потускнение. Просто втирайте кожуру в поверхность круговыми движениями, затем отполируйте тканью до блеска.
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Что известно о "Better Homes and Gardens"
"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.
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