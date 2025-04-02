'Риски серьезные': эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны

Важно:
- Трамп может отказаться от решения "украинского вопроса" и переложить ответственность на Европу
- У Европы нет желания существенного увеличения помощи Украине
Доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев прокомментировал вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп отказаться от решения "украинского вопроса" и переложить всю ответственность на Европу.
"Риски увеличиваются, и серьезно. У Европы есть много вариантов, возможностей, но нет желания. В принципе, Европа легко может заменить американцев с точки зрения финансирования Украины и военного обеспечения. Но готова ли она к этому? Здесь вопрос исключительно политической воли", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт напомнил о том, что за все время войны Европа выделила Украине около 200 миллиардов евро, однако ее возможности значительно больше.
"То есть то, что они могут сделать, у меня нет ни малейших сомнений. Но они не хотят – они боятся Путина и его непредсказуемости, боятся того, что их налогоплательщики начнут не довольствоваться, что у них социальное обеспечение упало, что долг вырос и так далее. Посмотрим, что сумеет изменить новый канцлер Германии Мерц, но их нерешительность просто вопиющая", - уверен он.
Собеседник говорит, что Европа все последние годы "пытается доказать себе, что она гораздо слабее, чем есть на самом деле".
"И у нее это в какой-то мере, к сожалению, получается. Потому это вопрос исключительно желания – возможности для этого есть", - добавил Иноземцев.
Ранее Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут участвовать в мирных переговорах. Президент Украины заявил, что позиция о пребывании Европы за столом переговоров является четкой и безальтернативной.
Напомним, ранее Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.
Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.
Другие новости:
- Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ
- Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии
- РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель Кремля
Кто такой Владислав Иноземцев
Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия.
Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014).
В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию".
Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред