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"Риски серьезные": эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны

Алексей Тесля
2 апреля 2025, 09:40
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Европа все последние годы "пытается доказать себе, что она гораздо слабее, чем есть на самом деле", считает Владислав Иноземцев.
'Риски серьезные': эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны
Появился сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Важно:

  • Трамп может отказаться от решения "украинского вопроса" и переложить ответственность на Европу
  • У Европы нет желания существенного увеличения помощи Украине

Доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев прокомментировал вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп отказаться от решения "украинского вопроса" и переложить всю ответственность на Европу.

"Риски увеличиваются, и серьезно. У Европы есть много вариантов, возможностей, но нет желания. В принципе, Европа легко может заменить американцев с точки зрения финансирования Украины и военного обеспечения. Но готова ли она к этому? Здесь вопрос исключительно политической воли", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что за все время войны Европа выделила Украине около 200 миллиардов евро, однако ее возможности значительно больше.

"То есть то, что они могут сделать, у меня нет ни малейших сомнений. Но они не хотят – они боятся Путина и его непредсказуемости, боятся того, что их налогоплательщики начнут не довольствоваться, что у них социальное обеспечение упало, что долг вырос и так далее. Посмотрим, что сумеет изменить новый канцлер Германии Мерц, но их нерешительность просто вопиющая", - уверен он.

Собеседник говорит, что Европа все последние годы "пытается доказать себе, что она гораздо слабее, чем есть на самом деле".

"И у нее это в какой-то мере, к сожалению, получается. Потому это вопрос исключительно желания – возможности для этого есть", - добавил Иноземцев.

Ранее Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут участвовать в мирных переговорах. Президент Украины заявил, что позиция о пребывании Европы за столом переговоров является четкой и безальтернативной.

Напомним, ранее Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Кто такой Владислав Иноземцев

Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия.

Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014).

В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию".

Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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