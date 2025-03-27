'Они - динозавры': Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

https://glavred.info/war/oni-dinozavry-zelenskiy-skazal-pochemu-ne-vedet-pryamye-peregovory-s-putinym-10650992.html Ссылка скопирована

Украина не боится переговоров, но Путин их блокирует / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина не боится ни одного формата переговоров, но Путин не готов к прямым переговорам

Путин будет делать все, чтобы уничтожить наш сувернитет, если Украина будет в слабой позиции на переговорах

Если США не готовы дать НАТО, тогда должны дать Украине что-то, что будет работать так же

Украина не боится ни одного формата переговоров и понимает все сложности, с которыми сталкивается на фронте. Блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина, поскольку он не готов к прямым переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Какие блокировки? Блокировка одна - Россия, а именно Путин, он не готов к прямым переговорам. Никакого формата переговоров я не боюсь. Мы в войне не теоретически, а очень практически, и я знаю все, что происходит у нас во время войны. Мы понимаем, где у нас сложности, что на фронте, что на каждом километре, чего не хватает. Мы разбираемся в оружии", - сказал украинский лидер.

видео дня

Зеленский отметил, что разбирается в оружии и даже имеет больше информации о военных системах других стран, чем сами лидеры этих стран.

"Я разбираюсь в оружии и говорю с некоторыми лидерами, и они всегда были удивлены, что я знаю больше деталей об их вооружении, чем они. Это не упрек, мне это нужно было больше, я это изучал и понимаю в деталях. Поэтому я точно знаю, что нам нужно и чего не хватает. Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся, просто Путин хочет войны", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Путин хочет войны и задал риторический вопрос: "Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?" Зеленский категорически заявил, что Украина не может согласиться на любые уступки, которые приведут к уничтожению ее идентичности.

"Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его "балы" в Крыму, его красная икра и так далее. Я не знаю, может, он кого-то еще удивляет в мире, но для меня они - динозавры, которые хотят нас съесть, а нам надо защищаться и отстаивать свои права. Поэтому нельзя просто слушать и говорить: "Давайте поговорим". Мне не о чем с ним говорить. У нас одна цель - закончить войну, заставить их... Если мы будем слабы на этих переговорах, он будет угрожать в любом случае, и делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность, а это является потерей идентичности. Мы этого не можем допустить", - подчеркнул он.

По поводу переговоров с США, президент подчеркнул, что для Украины важно иметь сильную позицию на этих переговорах. Он обратился к президенту США Дональду Трампу, отметив, что если США не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, то нужно искать другие варианты, которые могут заменить членство в НАТО.

"Для нас нужен понятный, справедливый, четкий мир. Если вы нам не даете НАТО - а именно вы сегодня, президент Трамп, решаете это, потому что вы президент США, и от вас все зависит - то дайте хотя бы что-то, что будет работать так же. Мы каждый день вынуждены генерировать новые варианты безопасности, потому что наш партнер не готов дать нам те гарантии безопасности, которые имеют другие страны НАТО", - пояснил Зеленский.

По его словам, Украина не может ждать, пока ее партнеры будут обсуждать возможные ослабления санкций в отношении России, если она нарушает какие-либо соглашения. Для Украины необходимо четкое и справедливое мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности.

"Если россияне нарушают какие-либо договоренности и Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту. Но если они нарушают, и им за это ничего не делают, и нет санкций, а наоборот, люди обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, здесь вопрос совсем другой - что с этим всем делать сейчас?" - подчеркнул глава государства.

Заявления Зеленского - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых, но США постоянно меняют условия. Сначала была договоренность о рамочном соглашении, но теперь США настаивают на полном соглашении.

Также Зеленский заявил, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по войне в Украине. По его словам, на этих переговорах Европу будут представлять Франция и Великобритания.

Кроме этого, 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-британская миссия посетит Киев для оценки мер поддержки украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи "Коалиции желающих" поделился деталями относительно сроков и объемов поддержки.

Читайте также:

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред