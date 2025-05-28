Тело будет 'более чистым': когда лучше принимать душ утром или вечером

Дебаты относительно утреннего и вечернего душа продолжаются уже давно.

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Когда нужно принимать душ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие преимущества утреннего душа

Когда лучше мыться

Обычно люди делятся на две категории. Первые принимают душ вечером, чтобы на следующий день иметь возможность оставаться в постели на несколько минут дольше, а другие - считают, что лучше мыться утром.

Главред решил разобраться, когда лучше принимать душ.

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Лучше ли утренний душ за вечерний

Как пишет express.co.uk, душ - это ритуал, который ценен для здоровья. Поэтому душ следует принимать утром, поскольку это лучше для тела и общей гигиены.

Отмечается, что в течение дня одежда собирает много грязи и бактерий, которые прилипают к коже, а затем переносятся в постель.

"Не все часто стирают свои простыни, и это может означать, что в постели накапливается много бактерий, которые остаются на вашей коже. Поэтому даже если вы принимаете душ ночью, вы все равно подвергаете свежеочищенную кожу воздействию различных бактерий", - говорится в сообщении.

Старший преподаватель клинической микробиологии, доктор Примроуз Фристоун сказала, что является сторонником дневного душа.

"Утренний душ свидетельствует о том, что ваше тело будет чище, когда вы наденете свежую одежду. Хотя утренний душ технически может быть более гигиеничным, принятие душа остается важным для надлежащей гигиены, независимо от того, когда вы можете или предпочитаете это", - подчеркнула эксперт.

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