Грязнее общественного туалета: какой элемент автомобиля водители забывают мыть

Водители довольно часто игнорируют невидимые бактерии, сосредотачиваясь лишь на поверхностной уборке.

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Какую автомобильную деталь водители забывают мыть / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие ошибки допускают водители во время уборки салона авто

Почему швы на руле требуют особого внимания

В салоне авто есть немало мест, которые водители игнорируют во время уборки. Один из таких элементов оказывается грязнее общественного туалета - и именно о нем чаще всего забывают. Главред выяснил, о какой детали идет речь.

Джеймс Тейлор, который регулярно очищает дорогие автомобили, предупреждает, что мыть руль нужно регулярно, ведь бактерии, которые скапливаются на нем, "нужно воспринимать серьезно". Эксперт отмечает, что на руль автомобиля попадает пот, чихание и кашель.

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"Люди касаются своего лица, телефона, еды, а потом хватаются за руль. Я мыл Bentley, которые выглядели безупречно - но когда вы протираете руль, уровень бактерий зашкаливает. Это не представляет большой опасности для большинства здоровых людей, но если у вас есть дети, аллергия или низкий иммунитет, вам следует отнестись к этому серьезно", - говорит специалист, которого цитирует Express.co.uk.

Он добавляет, что водители обычно убирают салон лишь поверхностно, выбрасывают мусор и вытирая крошки. Эксперты призвали автовладельцев использовать специальные средства для очистки салона или антибактериальные салфетки для дезинфекции поверхности. Особое внимание стоит уделять швам на рулевом колесе - именно там скапливается большое количество микробов.

Специалисты также рекомендуют водителям подождать некоторое время, чтобы руль полностью высох. Ведь мокрый руль может выскользнуть из рук водителя, создавая опасность для себя и других участников дорожного движения.

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