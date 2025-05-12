Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

Водители только сейчас осознают значение распространенных символов на рычаге переключения передач.

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Буквы на коробке передач / коллаж: Главред, фото: Reddit, pixabay

Вы узнаете:

Почему на коробке передач есть буквы

Что они означают

Большинство людей часто пользуется автомобилем в течение недели, поэтому водители могут подумать, что достаточно хорошо знают свое транспортное средство. Однако, это не всегда так.

Главред решил разобраться, что означают буквы на коробке передач в авто.

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Что означают S и B на рычаге переключения передач

Один человек опубликовал на Reddit фотографию рычага переключения передач и задал интересный вопрос к пользователям.

"Что означают S и B на рычаге переключения передач", - говорится в вопросе.

В ответ на это многие сказали, что "никогда раньше этого не видел".

"S - это спорт, B - тормоз?", - спросил один пользователь.

"B - полезен для подъемов и всего такого. Он использует торможение двигателем. S - это спорт", - написал другой.

Еще один человек объяснил: "Это означает техническое торможение. Это очень удобно на скоростной автомагистрали. Вы используете тормоз двигателем, а затем еще и тормоза колес. Это очень эффективно и прекрасно подходит для влажной погоды".

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