Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

Вы узнаете:
- Почему на коробке передач есть буквы
- Что они означают
Большинство людей часто пользуется автомобилем в течение недели, поэтому водители могут подумать, что достаточно хорошо знают свое транспортное средство. Однако, это не всегда так.
Главред решил разобраться, что означают буквы на коробке передач в авто.
Что означают S и B на рычаге переключения передач
Один человек опубликовал на Reddit фотографию рычага переключения передач и задал интересный вопрос к пользователям.
"Что означают S и B на рычаге переключения передач", - говорится в вопросе.
В ответ на это многие сказали, что "никогда раньше этого не видел".
"S - это спорт, B - тормоз?", - спросил один пользователь.
"B - полезен для подъемов и всего такого. Он использует торможение двигателем. S - это спорт", - написал другой.
Еще один человек объяснил: "Это означает техническое торможение. Это очень удобно на скоростной автомагистрали. Вы используете тормоз двигателем, а затем еще и тормоза колес. Это очень эффективно и прекрасно подходит для влажной погоды".
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