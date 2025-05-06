Когда нельзя включать кондиционер в авто: ошибаются даже опытные водители

Эксперты поделились полезным предостережением, которое поможет продлить жизнь вашему кондиционеру.

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Почему не следует включать кондиционер сразу, как сели в авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

При каком условии не стоит включать кондиционер автомобиля

Когда можно пользоваться кондиционером в авто

Водители не могут представить свою жизнь без кондиционера, особенно летом и на дальних дистанциях. Липкие сиденья и духота в салоне авто могут ухудшать самочувствие в дороге, что опасно во время движения. В то же время эксперты утверждают, что не стоит сразу включать кондиционер в авто, как только вы в него садитесь. Главред узнавал с чем это связано.

Эксперты компании Nationwide Vehicle Contracts говорят, что включение кондиционера на полную мощность, как только вы садитесь в машину, не приносит пользы ни вам, ни вашему автомобилю, цитирует Express.

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"По сути, вы просите кондиционер вести проигрышную битву. Воздух в салоне автомобиля часто бывает горячее, чем снаружи. Если вы сразу включаете кондиционер, особенно в режиме рециркуляции, вы просто разгоняете горячий воздух и заставляете систему работать сверхурочно", - объяснил директор компании.

Кроме того, различные автомобильные детали, например, руль, пряжки ремней безопасности и сиденья излучают тепло обратно в воздух, который нагревается быстрее, чем ваш кондиционер может его охладить.

Чтобы не перегружать кондиционер, первое, что нужно сделать, сев в перегретый автомобиль, - это открыть все двери и окна. Оставьте их открытыми хотя бы на 30-60 секунд. После можете уверенно включать кондиционер.

"Когда вы наконец включите кондиционер, убедитесь, что вы находитесь в режиме "свежего воздуха". Сначала избегайте настройки "рециркуляция". Вам нужно втягивать прохладный наружный воздух, а не повторно использовать воздух сауны внутри", - рекомендуют специалисты.

Эксперты уверяют, что вы будете удивлены, насколько сильно снизится температура в салоне всего за одну минуту. По словам специалистов, минимальное проветривание позволяет кондиционеру работать эффективнее и быстрее охлаждать воздух в салоне авто.

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