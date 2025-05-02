Можно ли пропускать передачи при переключении: загадка для многих водителей

Обычное движение рычага переключения передач может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.

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Как переключать передачи в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно переключать передачи в авто

Что произойдет, если переключать передачи не правильно

Владельцы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями могут повредить свои транспортные средства, сделав одну распространенную ошибку при переключении передач.

В частности, пропускание передач во время переключения может привести к серьезным проблемам, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

Как правильно переключать передачи в авто

Эксперты YouTube-канала EngineeringExplained говорят, что водители, которые пропускают передачи при переключении на низшую передачу, со временем могут столкнуться с дорогим ремонтом.

По их словам, быстрое переключение на более высокую передачу вряд ли повредит автомобиль, но пробуксовка при переключении на низшую передачу может привести к износу сцепления.

Как известно, пропуск передач обычно считается более эффективным, поскольку позволяет участникам дорожного движения избежать ненужного торможения двигателем. Однако, водители должны быть уверены, что они правильно пропускают передачи, чтобы избежать ошибок.

"Что касается переключения на более высокую передачу, это не является большой проблемой, скажем, вы хотите переключиться со второй на четвертую передачу, вам просто нужно немного дольше подождать, прежде чем отпустить сцепление, чтобы двигатель имел время снизить обороты до более низких, чем они были бы, если бы вы переключились на третью", - подчеркнул эксперт.

Говоря о переключении на низшую передачу он сказал, что есть две вещи, которые нужно помнить.

"Во-первых, никогда не переключайтесь на низшую передачу настолько низкую, что это приведет к превышению оборотов двигателя за красную линию. Во-вторых, вам нужно согласовать обороты этих переключений с немного более высоким нажатием дроссельной заслонки, чем обычно, поскольку вы значительно увеличите обороты двигателя. Если вы не согласуете обороты, вы увеличите износ сцепления и даже можете заблокировать ведущие колеса", - подчеркнул эксперт.

Как переключать передачи в авто - видео:

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