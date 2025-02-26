Как запустить автомобиль с разряженным аккумулятором: действенные лайфхаки

Вы узнаете:
- Как завести авто с разряженным аккумулятором
- Как запустить авто с помощью троса
В холодное время года значительно увеличивается риск того, что аккумулятор автомобиля может просто разрядиться. Особенно это грозит устройствам, которые давно не обслуживали. Но даже в этом случае можно "оживить" транспортные средства, чтобы добраться до ближайшего СТО.
Главред решил разобраться, какие способы можно использовать, чтобы запустить машину с разряженным аккумулятором.
Что делать, если разрядился аккумулятор в авто
Как сообщают эксперты UaMotors, на автомобилях с механической коробкой передач запустить двигатель можно, попросив кого-то толкнуть машину. При достижении минимальной скорости необходимо включить зажигание и поставить нужную передачу. На автомобилях с АКПП это делать запрещено.
Моноприводные автомобили с механической коробкой можно запустить с помощью троса. Для этого нужно приподнять одно из ведущих колес, включить зажигание, установить передачу, а затем обмотать трос вокруг этого колеса. Его нужно потянуть, в результате прокрутится коленвал двигателя, что приведет к запуску двигателя.
Кроме того, водители могут заранее приобрести зарядное устройство. С его помощью удастся запустить автомобиль без чужой помощи.
В то же время, одним из самых распространенных методов является прикуривание машины от другого ТС.
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