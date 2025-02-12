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Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

Мария Николишин
12 февраля 2025, 08:40
299
Все водители обязаны соблюдать определенные правила во время заправки своего авто.
Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы
Правила поведения на заправке / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно заправлять авто
  • Какие риски от включенного двигателя на заправке

Многие водители спорят, можно ли заправлять автомобиль с работающим двигателем. В частности, правила противопожарной безопасности запрещают заливать топливо в бак при работающем двигателе. Но большинство считает, что в современных машинах никакого риска нет, поэтому водители иногда игнорируют это правило.

Главред решил разобраться, почему нужно глушить двигатель при пополнении топливного бака.

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Некоторые водители, которые имеют большой стаж, считают, что выключать мотор на АЗС вовсе нет необходимости. При этом все обязаны соблюдать правила, указанные в требованиях пожарной безопасности на автозаправочных станциях. На самом деле даже самые современные автозаправочные станции являются местом повышенной пожарной опасности. Поэтому здесь необходимо соблюдать правила и нормы поведения. Даже небольшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям, пишет UaMotors.

Что произойдет, если не заглушить авто на заправке

Работающий мотор во время заправки может привести к проблемам с транспортным средством. Как известно, на дне бензобака присутствует осадок, который поднимается во время заливки горючего. Работающий двигатель может захватить часть этой грязи, которая оседает на защитном фильтре.

Важно, что неисправная система зажигания может давать искру на корпус. Поэтому, если заправляться с работающим двигателем, то существует большой риск того, что искра из выхлопной трубы или разряд статического электричества приведет к пожару.

Поэтому все водители обязаны соблюдать закон и обязательно при заправке автомобиля выключать двигатель. В подобной ситуации меры безопасности не являются лишними.

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