Чтобы не 'убить' двигатель авто: как распознать некачественное топливо

Водителям нужно обратить внимание на несколько характеристик, чтобы понять качественное ли топливо.

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Три признака некачественного топлива / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, что топливо качественное

Почему бензин имеет неприятный запах

Высокие цены на топливо заставляют водителей искать способы различной экономии, в частности покупку более дешевого топлива, которое может быть не всегда качественным. Кроме того, его использование может привести к поломке двигателя или топливной системы.

Главред решил разобраться, как выявить некачественный бензин.

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Три признака некачественного топлива

Эксперты Твоя машина отмечают, что плохое топливо можно распознать по нескольким признакам:

Цвет. Качественный бензин прозрачный со светло-желтым оттенком. Темный или коричневый оттенок, а также помутнение и наличие осадка свидетельствуют о том, что такое топливо заливать в бак категорически не стоит.

Качественный бензин прозрачный со светло-желтым оттенком. Темный или коричневый оттенок, а также помутнение и наличие осадка свидетельствуют о том, что такое топливо заливать в бак категорически не стоит. Резкий, неприятный запах. Такое происходит из-за разного рода добавок, имеющих специфический "аромат". Если от топлива чувствуется аммиачный аромат, то такой бензин не рекомендуется к использованию.

Работа двигателя. Если мотор авто работает на новом топливе неравномерно, издает странные шумы, гул или стуки, а также плохо заводится и теряет мощность, то лучше слить сомнительное горючее из бака и заправиться другим бензином. Если этого не сделать, то могут повредиться компоненты силовой установки автомобиля.

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