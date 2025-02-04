Грозит штраф и потеря прав: без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль

Вы узнаете:
- Без каких двух вещей нельзя садиться за руль украинцам
- В каких случаях водители могут остаться без прав на полгода
Многие украинские водители считают, что потеря водительских прав возможна лишь из-за серьезных нарушений, таких как превышение скорости или же участие в ДТП. Однако, Главред выяснил, что есть и другие причины, по которым можно остаться без водительского удостоверения.
Портал Твоя Машина со ссылкой на юристов пишет, если в салоне автомобиля не будет огнетушителя или аптечки, тогда водителю грозит штраф в размере 680 гривен (ст. 121 КУоАП).
На первый взгляд, штраф может показаться довольно незначительным, но в случае повторного нарушения водителю грозит более серьезное наказание: административный арест на срок от 5 до 10 суток или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.
В издании говорится, что полиция довольно часто привлекает водителей легковых автомобилей к ответственности за отсутствие огнетушителя или аптечки.
И хотя водители, не беря с собой эти важные атрибуты, действительно нарушают ПДД, их ответственность ограничивается предупреждением. Другие виды взыскания являются неправомерными и подлежат обжалованию через суд.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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