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Водителям на заметку: что означает знак с восклицательным знаком в треугольнике

Руслана Заклинская
26 января 2025, 00:28
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Знак предупреждает водителей об опасности на дороге.
Водителям на заметку: что означает знак с восклицательным знаком в треугольнике
Что означает восклицательный знак в треугольнике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, vodiy.ua

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак "восклицательный знак в треугольнике"

  • Где устанавливают этот дорожный знак

    видео дня

  • Как действовать водителям, когда появляется этот знак

Восклицательный знак в треугольнике с красным ободком - это дорожный знак под номером 1.39 в Правилах дорожного движения, который обозначает "Аварийно-опасный участок (другую опасность)". Его устанавливают для предупреждения водителей о потенциальной опасности на дороге, пишет Главред со ссылкой на PMG.ua.

Знак используется для предупреждения водителей о потенциальных опасностях на дороге, которые могут возникнуть на определенных участках трассы. Это помогает водителям быть более внимательными и готовыми к возможным осложнениям в движении.

Где устанавливают знак

Места, где устанавливается этот знак:

  1. Сужение проезжей части - знак может быть установлен на участках дорог, где происходит временное или постоянное сужение дороги из-за ремонтных работ, строительных объектов или естественных препятствий.
  2. Скользкая дорога - зимой, когда существует опасность гололеда или снежных заносов, такой знак предупреждает водителей о том, что дорога может быть опасной для движения.
  3. Резкий подъем или спуск - его устанавливают также на участках дорог, где есть крутые подъемы или спуски, которые могут быть опасными для водителей, особенно в условиях плохой видимости.

Знак может быть установлен и в других ситуациях, когда существует опасность для водителей. Этот знак обычно размещают за 50-100 метров до опасного участка в пределах населенных пунктов и за 150-300 метров - вне населенных пунктов.

Как действовать водителю

Водитель, заметив этот знак, должен отреагировать должным образом. Прежде всего, водитель должен снизить скорость движения и сосредоточиться на дороге. Ведь на таких участках могут возникать непредсказуемые ситуации, требующие быстрой реакции водителя.

Далее нужно обратить внимание на дополнительные таблички. На некоторых участках вместе со знаком 1.39 может быть установлена дополнительная табличка, указывающая на конкретный вид опасности (например, "скользкая дорога", "подъем" или "ремонтные работы"). Эту информацию также важно учитывать для правильного поведения на дороге.

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