Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

Коротко:
- Какая оптимальная скорость для экономии горючего
- Какие существуют способы экономии для автовладельцев
Цены на топливо продолжают расти, и автовладельцы все чаще ищут способы уменьшить расходы на заправку. Одним из самых эффективных методов является соблюдение оптимальной скорости во время движения, пишет Главред со ссылкой на Автопилот.
Самой экономной скоростью для большинства автомобилей является 75 км/ч. Именно на этой скорости двигатель работает максимально эффективно, расходуя минимум топлива.
"Конечно, в городе придерживаться такой скорости не всегда возможно из-за ограничения скорости и интенсивного движения. Но на загородной трассе вы можете попробовать ехать со скоростью 75 км/ч и убедиться, что расход топлива действительно уменьшится", - говорится в сообщении.
Кроме этого, эксперты советуют несколько дополнительных способов экономии:
- Уменьшайте нагрузку на авто, убрав лишние вещи из багажника, чтобы снизить вес машины.
- Водите плавно, избегая резких ускорений, торможений и маневров, ведь они увеличивают расход топлива.
- Выбирайте качественное топливо. Хоть оно и дороже, но обеспечивает лучшую производительность двигателя и экономию.
- Регулярно проверяйте техническое состояние авто. Своевременное обслуживание помогает избежать лишних расходов топлива из-за неисправностей.
Кстати, ранее также объяснялось, как завести автомобиль, когда разрядился аккумулятор в мороз. Легкий метод может существенно облегчить запуск автомобиля в сложных зимних условиях.
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