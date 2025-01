Клоун, перфекционист или босс: что о водителе говорит положение рук на руле - тест

Положение рук на руле раскроет ваш характер.

Что о характере говорит положение рук / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Американский журналист и блогер Том Вандербильт в своей книге "Traffic: Why We Drive The Way We Do" утверждает, что положение рук водителя на руле может раскрыть многое о его характере, пишет Главред со ссылкой на Ацтогіа.

В своем бестселлере он описал тест из десяти основных способов держать руки на руле и вместе с психологами объяснил, какие личностные черты присущи каждому из этих типов.

Минималист. Этот тип водителя держит левую руку на руле, в то время как правая отдыхает на ноге или переключателе передач. Это самый распространенный стиль среди водителей. Минималисты в жизни ценят простоту, не любят окружать себя лишними вещами или людьми.

Миротворец. Этот стиль, хотя и не является практичным, присущ людям, которые стремятся избегать конфликтов . Миротворцы держат обе руки в положении, которое быстро утомляет мышцы, но это отражает их душевное равновесие.

Перфекционист. Идеальное положение рук на руле характерно для людей, которые любят, когда все идет по плану.

Паникер . Они часто держат руль обеими руками, демонстрируя свою неуверенность . Эти водители избегают рисков, несколько раз проверяют дверь или утюг перед выходом из дома.

Искатель приключений. Те, кто водит машину с автоматической коробкой передач, нередко позволяют себе расслабленное положение рук. Эти водители любят рисковать, ищут острые ощущения и обожают экстремальные виды отдыха.

Большой босс. Этот стиль считается одним из самых опасных для вождения. Люди, которые держат руки в таком положении, имеют склонность к руководству и контролю.

Надежный. Этот тип водителя держит руль так, чтобы его можно было быстро контролировать. Они умеют слушать, радуются успехам других и не боятся выражать свое восхищение. При этом им не свойственно брать инициативу в свои руки, они часто уступают.

Крутой парень. Показательный и непростой стиль держания руля, который больше направлен на демонстрацию уверенности, чем на практичность.

Бульдозер. Этот тип водителя всегда движется вперед, даже если это означает "идти напролом".

Клоун. Водители, которые убирают руки с руля и поддерживают его коленями, демонстрируют беспечность и энергичность.

Также ранее рассказывалось, почему опытные водители всегда снимают шапку за рулем.

