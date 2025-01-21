Клоун, перфекционист или босс: что о водителе говорит положение рук на руле - тест

Американский журналист и блогер Том Вандербильт в своей книге "Traffic: Why We Drive The Way We Do" утверждает, что положение рук водителя на руле может раскрыть многое о его характере, пишет Главред со ссылкой на Ацтогіа.
В своем бестселлере он описал тест из десяти основных способов держать руки на руле и вместе с психологами объяснил, какие личностные черты присущи каждому из этих типов.
- Минималист. Этот тип водителя держит левую руку на руле, в то время как правая отдыхает на ноге или переключателе передач. Это самый распространенный стиль среди водителей. Минималисты в жизни ценят простоту, не любят окружать себя лишними вещами или людьми.
- Миротворец. Этот стиль, хотя и не является практичным, присущ людям, которые стремятся избегать конфликтов. Миротворцы держат обе руки в положении, которое быстро утомляет мышцы, но это отражает их душевное равновесие.
- Перфекционист. Идеальное положение рук на руле характерно для людей, которые любят, когда все идет по плану.
- Паникер. Они часто держат руль обеими руками, демонстрируя свою неуверенность. Эти водители избегают рисков, несколько раз проверяют дверь или утюг перед выходом из дома.
- Искатель приключений. Те, кто водит машину с автоматической коробкой передач, нередко позволяют себе расслабленное положение рук. Эти водители любят рисковать, ищут острые ощущения и обожают экстремальные виды отдыха.
- Большой босс. Этот стиль считается одним из самых опасных для вождения. Люди, которые держат руки в таком положении, имеют склонность к руководству и контролю.
- Надежный. Этот тип водителя держит руль так, чтобы его можно было быстро контролировать. Они умеют слушать, радуются успехам других и не боятся выражать свое восхищение. При этом им не свойственно брать инициативу в свои руки, они часто уступают.
- Крутой парень. Показательный и непростой стиль держания руля, который больше направлен на демонстрацию уверенности, чем на практичность.
- Бульдозер. Этот тип водителя всегда движется вперед, даже если это означает "идти напролом".
- Клоун. Водители, которые убирают руки с руля и поддерживают его коленями, демонстрируют беспечность и энергичность.
Также ранее рассказывалось, почему опытные водители всегда снимают шапку за рулем.
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Что такое тест?
Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством перемещения системы в различные ситуации и отслеживания доступных наблюдению изменений в ней. В обучении - система формализованных задач, предназначенных для установления образовательного (квалификационного) уровня лица, сообщает Википедия.
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