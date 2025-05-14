Регистрация собак в Киеве: увеличат ли коммуналку владельцам животных

За одну собаку нужно будет заплатить 210 гривен. Скидки не предусматриваются для владельцев нескольких животных.

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Жителей Киева обязали регистрировать домашних собак / Коллаж: Главред, фото: Печерская РГА, фото, сгенерированное AI

Вы узнаете:

Как официально зарегистрировать собаку и сколько это стоит

Будет ли влиять регистрация животного на начисление коммунальных услуг

Что будет, если проигнорировать обязательную регистрацию животного

С 12 мая в Киеве запустили новый сервис регистрации домашних животных. В частности, владельцев собак обязали платно регистрировать своих любимцев.

Главред разобрался во всех нюансах процедуры и выяснил, как к нововведению отнеслись украинцы.

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Как официально зарегистрировать собаку

На данный момент регистрация обязательна для всех собак, для кошек — по желанию владельца. Зарегистрировать животное можно в Центре предоставления административных услуг.

Владельцу необходимо представить заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате.

После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

Если животное уже зарегистрировано и имеет регистрационное удостоверение соответствующего образца, то повторно идти в отделение ЦНАП не нужно.

Регистрация производится однократно и считается действительной на протяжении всей жизни животного.

В случае смерти домашнего животного необходимо подать заявление о снятии с учета.

Подать заявление можно двумя способами: лично или онлайн через кабинет пользователя на сайте Реестра домашних животных. Услуга бесплатная.

Чип и регистрация - это одно и то же?

Как сообщили в Центре защиты животных, если животное имеет ветеринарный паспорт или чип, владельцу все равно необходимо обратиться в районный ЦНАП или подразделения КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" по адресам: улица Героев Энергетиков (бывшая ул. Электротехническая), 5а, улица Ярославская, 13а, проспект Отрадный, 61, подать документы и зарегистрировать своего любимца.

Сколько стоит регистрация собаки

Услуга по регистрации собаки стоит 210 гривен. Если у владельца несколько животных, то каждое животное нужно зарегистрировать отдельно. Скидки не предусматриваются.

"Оплату можно произвести на месте. Также заполняется заявление. Владелец представляет паспорт, идентификационный код, фото животного, данные из ветеринарной больницы — если есть, то паспорт животного. Фото животного можно подавать в бумажном или электронном варианте", - сообщили ТСН в ЦНАПе.

В анкете также нужно будет указать место регистрации владельца.

Зачем нужна регистрация собак

Директор КП Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергей Сабуров объясняет необходимость регистрации животного вопросами безопасности. Мол, если собака потеряется, то наличие регистрационных данных якобы значительно повысит шансы оперативного возвращения домой.

Кроме того, актуальная информация о количестве домашних животных в городе якобы позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Повлияет ли регистрация собак на рост коммуналки

В ЦНАПе не смогли уточнить информацию о том, повлияет ли наличие животного на начисление коммунальных услуг.

В Центре коммунального сервиса заявили, что сейчас наличие животного в помещении не влияет на начисление, а как будет дальше — неизвестно.

"Пока информация о животных отсутствует", — ответили горячей линии ЦКС.

Что будет, если не регистрировать собаку

Как писал Главред, если владельцы домашних любимцев не пройдут регистрацию, их может ждать немалый штраф. Однако механизм наложения штрафов на нарушителей пока неизвестен.

Кроме того, пока нет крайних сроков для регистрации животных.

Также специалисты Центров предоставления административных услуг не имеют полномочий накладывать штрафы на украинцев.

Отметим, статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за содержание незарегистрированных собак. Эта статья предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа для граждан в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов (170-340 грн), а для должностных лиц - от двадцати до пятидесяти таких минимумов (340-850 грн).

Как реагируют украинцы на нововведение

Журналист и общественный деятель Владислав Бовсуновский считает незаконным нововведение столичных властей, хотя и поддерживает учет животных.

По его словам, закон "О защите животных от жестокого обращения" устанавливает обязанности владельцев, в частности, по идентификации животного.

"Но именно в законе нет никакого прямого требования регистрировать собаку в конкретном месте, через конкретную структуру, тем более платно. Закон гарантирует защиту животного, а не создает барьеры для выполнения обязанностей перед ним. В Украине действует принцип верховенства права. Это означает, что ни один подзаконный акт (правила, инструкции, решения городского совета) не может выходить за пределы закона или противоречить ему. Это закреплено в Конституции (ст. 19 и 92)", - написал он в Facebook.

В Кодексе об административных правонарушениях (ст. 154) говорится о штрафе за "нарушение правил содержания животных", в том числе содержание незарегистрированных собак. Но не говорится, что регистрация должна быть именно в ЦНАП и должна быть платной.

"И точно не сказано, что без оплаты в КП собака автоматически считается "нерегистрированной". Итак, имеем ситуацию: местные власти устанавливают обязательную платную регистрацию собак через конкретное КП, фактически создавая монополию. Владельцев штрафуют не за то, что они нарушили закон, а за то, что не выполнили положение локального решения, не имеющего силы закона. Это — превышение полномочий и нарушение права граждан на свободный доступ к административной услуге. Я за порядок и учет животных. Однако против правового произвола", - написал Бовсуновский.

Журналист также напомнил, что в Украине есть сервисы бесплатной онлайн регистрации животных на основании наличия чипа, ветеринарного паспорта и вакцинации.

Руководитель MedOboz, журналист Виктор Литвиненко предположил, что при помощи введения обязательной регистрации животных власти хотят пополнить бюджет.

"Если кто-то подумал, что это забота о животных — нет, это лишь очередной ритуал обожествления священной коровы украинской экономики — бюджетного пополнения из ничего. Без прививок, без новых площадок для выгула, без ветеринарных услуг – но с документом! То есть снова – воздух, но с мокрой печатью. Ибо что может быть благороднее, чем монетизировать любовь к четвероногим во времена тревог? И не дай Бог не зарегистрировать своего мурчика — потому что тогда государство с тобой поговорит. Ведь неучтенный кот — это угроза нацбезопасности. Война войной, а регистрация по расписанию", - написал он в Facebook.

Народный депутат Богдан Яременко рассказал о своем опыте регистрации собаки. По его словам, в ЦНАПе ему предложили сделать это самостоятельно онлайн, поскольку у него не было с собой "фото собаки размером 10 на 15".

"Интересно, у кого дома есть распечатанное фото 10Х15 своей собачки? Онлайн оказывается это тоже не делается. То есть где-то на сайте КГГА зарегистрироваться и оставить данные о себе и своей собачке можно. А вот пройти полную функцию регистрации нереально", - написал он в Facebook.

В целом, украинцы больше негативно отнеслись к нововведению. Граждан беспокоит то, что местные власти немного делают для того, чтобы обеспечить инфраструктуру для домашних любимцев. Также украинцы переживают, что после введения обязательной регистрации бездомных животных станет больше.

"На мой взгляд, у нас на Борщаговке недостаточно урн, предназначенных для продуктов жизнедеятельности собак. Кроме того, существует негласная очередь посещения площадки для выгула собак. То есть, если на площадке присутствуют большие псы, то с маленькой собакой заходить опасно. Поэтому хотелось бы побольше таких площадок. Например, отдельно — для больших собак, отдельно — для маленьких", — рассказала жительница Святошинского района Ольга Петриченко.

Что пишут в Сети:

Как писал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

Кроме того, в Украине определен список мест, в которых разрешено разводить огонь. Если нарушить закон, гражданину грозит штраф за костер в неправильном месте.

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