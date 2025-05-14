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Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

Элина Чигис
14 мая 2025, 00:30
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Назван список стран, которые прошли в гранд-финал Евровидения 2025.
Евровидение 2025
Евровидение 2025 - первый полуфинал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

  • Кто прошел в гранд-финал Евровидения
  • Когда объявили Украину

Сегодня, 14 мая, стал известен список стран, которые прошли из первого полуфинала песенного конкурса Евровидение 2025 в гранд-финал.

Украина все же попала в список фаворитов, хотя момент был достаточно напряженным, поскольку группу Ziferblat назвали в последнюю очередь.

видео дня

Кто прошел в финал Евровидения-2025

  • Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  • Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  • Исландия: Væb – Róa
  • Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  • Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  • Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
  • Португалия: Napa – Deslocado
  • Украина: Ziferblat – Bird of Pray
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