Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

Назван список стран, которые прошли в гранд-финал Евровидения 2025.
Вы узнаете:
- Кто прошел в гранд-финал Евровидения
- Когда объявили Украину
Сегодня, 14 мая, стал известен список стран, которые прошли из первого полуфинала песенного конкурса Евровидение 2025 в гранд-финал.
Украина все же попала в список фаворитов, хотя момент был достаточно напряженным, поскольку группу Ziferblat назвали в последнюю очередь.
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Кто прошел в финал Евровидения-2025
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Исландия: Væb – Róa
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Португалия: Napa – Deslocado
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
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