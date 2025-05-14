Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

Назван список стран, которые прошли в гранд-финал Евровидения 2025.

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Евровидение 2025 - первый полуфинал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

Кто прошел в гранд-финал Евровидения

Когда объявили Украину

Сегодня, 14 мая, стал известен список стран, которые прошли из первого полуфинала песенного конкурса Евровидение 2025 в гранд-финал.

Украина все же попала в список фаворитов, хотя момент был достаточно напряженным, поскольку группу Ziferblat назвали в последнюю очередь.

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Кто прошел в финал Евровидения-2025

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Исландия: Væb – Róa

Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato

Португалия: Napa – Deslocado

Украина: Ziferblat – Bird of Pray

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