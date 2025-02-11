Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от Украины

Это было бы весьма захватывающее возвращение на конкурс.

https://glavred.info/starnews/tina-karol-raskryla-usloviya-pri-kotoryh-gotova-ehat-na-evrovidenie-ot-ukrainy-10638506.html Ссылка скопирована

Тина Кароль прокомментировала свое возвращение на Евровидение в качестве участницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Вкратце:

Тина Кароль представляла Украину на Евровидении-2006

Артистка призналась, готова ли вернуться на конкурс

В 2025 году украинская певица Тина Кароль дебютировала в качестве музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение. Вопреки тому, что не все остались довольны отбором конкурсантов, песен и победителей, звезде все же удалось сделать из соревнования запоминающееся музыкальное шоу.

Вероятно, Кароль пришел на помощь собственный опыт участия в Евровидении - она представляла нашу страну на конкурсе в 2006 году (заняла 7 место - прим. редактора). Еще в 2024 году певица говорила, что готова вернуться на сцену конкурса, но сейчас ее ответ все же изменился.

В комментарии Сніданку з 1+1 Тина Кароль назвала причину, по которой может поехать на Евровидение от Украины. При этом она отметила, что самостоятельно к этом не стремится.

"Хотел бы я еще? (поехать на Евровидение - прим. редактора) Знаете, если скажут, что надо, – буду. Я готова. Но себе я пока этого не говорю. Я счастлива передать опыт и быть полезной. Рада, что дали такую честь прикоснуться к талантам", - поделилась Кароль.

Смотрите видео полного комментария Тины Кароль для Сніданку з 1+1 про Национальный отбор на Евровидение-2025:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

Читайте также:

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред