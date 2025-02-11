Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от Украины

Вкратце:
- Тина Кароль представляла Украину на Евровидении-2006
- Артистка призналась, готова ли вернуться на конкурс
В 2025 году украинская певица Тина Кароль дебютировала в качестве музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение. Вопреки тому, что не все остались довольны отбором конкурсантов, песен и победителей, звезде все же удалось сделать из соревнования запоминающееся музыкальное шоу.
Вероятно, Кароль пришел на помощь собственный опыт участия в Евровидении - она представляла нашу страну на конкурсе в 2006 году (заняла 7 место - прим. редактора). Еще в 2024 году певица говорила, что готова вернуться на сцену конкурса, но сейчас ее ответ все же изменился.
В комментарии Сніданку з 1+1 Тина Кароль назвала причину, по которой может поехать на Евровидение от Украины. При этом она отметила, что самостоятельно к этом не стремится.
"Хотел бы я еще? (поехать на Евровидение - прим. редактора) Знаете, если скажут, что надо, – буду. Я готова. Но себе я пока этого не говорю. Я счастлива передать опыт и быть полезной. Рада, что дали такую честь прикоснуться к талантам", - поделилась Кароль.
Смотрите видео полного комментария Тины Кароль для Сніданку з 1+1 про Национальный отбор на Евровидение-2025:
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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