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"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Виталий Кирсанов
28 января 2025, 15:42
109
"Евровидение-2025" состоится в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии.
Евровидение-2025
"Евровидение-2025" состоится в Базеле / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вы узнаете:

  • Кто выступит в первом полуфинале
  • Кто выступит во втором полуфинале

Представитель Украины на "Евровидении-2025" выйдет на сцену 13 мая в первой половине первого полуфинала. Об этом стало известно во время проведения жеребьевки, трансляция которой велась 28 января на YouTube-канале организаторов конкурса.

В первой половине первого полуфинала также выступят представители Швеции, Словении, Исландии, Эстонии, Польши и Португалии.

видео дня
Евровидение-2025
Евровидение-2025 / eurovision.tv

Во второй половине на сцену выйдут конкурсанты из Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.

Во втором полуфинале, который запланирован на 15 мая, в первой части выступят представители Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы и Черногории. Во второй части конкурса на сцену выйдут артисты из Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии.

"Евровидение-2025" состоится в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал конкурса будет проведен на арене St. Jakobshalle 17 мая, а полуфиналы – 13-го и 15 мая.

Евровидение-2025
Евровидение-2025 / eurovision.tv

Евровидение - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Ранее Украина презентовала десять конкурсных песен, одна из которых будет представлять нашу страну на Евровидении. 8 февраля жюри и украинские еврофаны выберут своего конкурсанта.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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