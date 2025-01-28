"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

"Евровидение-2025" состоится в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии.

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"Евровидение-2025" состоится в Базеле / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вы узнаете:

Кто выступит в первом полуфинале

Кто выступит во втором полуфинале

Представитель Украины на "Евровидении-2025" выйдет на сцену 13 мая в первой половине первого полуфинала. Об этом стало известно во время проведения жеребьевки, трансляция которой велась 28 января на YouTube-канале организаторов конкурса.

В первой половине первого полуфинала также выступят представители Швеции, Словении, Исландии, Эстонии, Польши и Португалии.

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Евровидение-2025 / eurovision.tv

Во второй половине на сцену выйдут конкурсанты из Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.

Во втором полуфинале, который запланирован на 15 мая, в первой части выступят представители Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы и Черногории. Во второй части конкурса на сцену выйдут артисты из Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии.

"Евровидение-2025" состоится в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал конкурса будет проведен на арене St. Jakobshalle 17 мая, а полуфиналы – 13-го и 15 мая.

Евровидение-2025 / eurovision.tv

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