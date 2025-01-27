Украину "выбили" из топ-3: кто оказался среди лидеров Евровидения-2025

Букмекеры определили нового фаворита еврофанов.

https://glavred.info/starnews/ukrainu-vybili-iz-top-3-kto-okazalsya-sredi-liderov-evrovideniya-2025-10634318.html Ссылка скопирована

Кто победит на Евровидении-2025 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Кратко:

В тройку лидеров с пятого места ворвался Израиль

Украина в топ-5, но находится в опасной позиции

В конце прошлой недели Украина презентовала десять конкурсных песен, одна из которых будет представлять нашу страну на Евровидении. 8 февраля жюри и украинские еврофаны выберут своего конкурсанта.

По прогнозам букмекеров Украина за последние двадцать дней впервые покинула топ-3 стран с самыми высокими шансами на победу в Евровидении-2025. Это произошло из-за сногсшибательного прорыва Израиля, который уже определился с конкурсантом - страна вырвалась сразу на второе место, тем самым сместив на один пункт Швецию, Украину (теперь четвертая) и Италию (по сравнению с прошлой неделей).

видео дня

Тем временем Великобритания поднялась с десятого на девятое место, оттеснив Финляндию. Самые низкие шансы на победу, 36 и 37 место в рейтинге, сейчас имеют Албания и Черногория.

Израиль, который всего за неделю поднялся с пятого на второе место рейтинга букмекеров, принимает участие в Евровидении с 1973 года (всего 46 раз). На счету страны четыре победы (1978, 1979, 1998, 2018). Худшим результатом считается 24 место в 2007 году.

Кто победит на Евровидении-2025 - прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред