В десятку ворвался новый кандидат: список лидеров Евровидения-2025

Кратко:
- Украина третью неделю в топ-3
- Нидерланды выбыли из десятки лидеров
Чуть меньше трех недель осталось до Национального отбора в Украине, где наша страна определит артиста, который будет представлять ее на Евровидении-2025 в Базеле. Те мне менее, даже без кандидата и песни Украина уже третью неделю подряд держится в топ-3 вероятных победителей конкурса по версии букмекеров.
Первые места с нами разделяет Бельгия и Швеция. Италии, Израилю, Эстонии и Франции также удалось удержаться в рейтинге. То же касается Германии и Великобритании, а вот Нидерландам повезло меньше.
Из десятки лидеров страну "выдавила" Финляндия, которая в 2023 году едва не вырвала победу из рук Швеции (Käärijä победил по результатам зрительского голосования, но от жюри получил более низкие оценки, чем Лорин - прим. редактора).
Финляндия принимала участие в Евровидении уже 56 раз (49 в финале) - с 1961 года. Однако первое место им удалось занять лишь в 2006 году. Девять раз конкурсанты из Финляндии оказывались на последнем месте, и трижды получали ноль баллов (1963, 1965, 1982).
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").
Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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