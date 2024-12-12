Лидер популярной рок-группы нецензурно послал Тину Кароль

Лонглист Национального отбора на Евровидение вызвал у солиста Хейтспіч определенное недоумение.

https://glavred.info/starnews/lider-populyarnoy-rok-gruppy-necenzurno-poslal-tinu-karol-10621901.html Ссылка скопирована

Дмитрий Однороженко из Хейтспич послал Тину Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic, instagram.com/tina_karol

Кратко:

Тина Кароль огласила, кто вошел в длинный список на Нацотбор-2025

Певица объяснила, почему в него не попали другие артисты

Группа Хейтспич осталась недовольная цензурой на конкурсе

11 ноября украинская певица Тина Кароль, как музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2025, объявила лонглист из 20 участников, которые будут бороться за право представить Украину на конкурсе.

При этом Кароль отметила, что многие артисты "отсеялись" из-за нарушения правил - длительность больше 3 минут, плагиат в текстах, наличие ненормативной лексики. Певица посоветовала музыкантам, которые не прошли в длинный список, переработать свои конкурсные песни, и попытать удачи в следующем году.

видео дня

На замечания музыкального продюсера Нацотобора-2025 эмоционально отреагировал Дмитрий Однороженко - солист известной рок-группы Хейтспіч, которая также пыталась пробиться на конкурс в этом году. Особенно его возмутил пункт про нецензурную лексику.

В своем блоге в Х он опубликовал скриншот заявления Тины Кароль с пожеланием певице отправиться в долгое нецензурное путешествие. Возмущение Однороженко цензурой на конкурсе в комментариях к его посту разделили поклонники группы: "Тіну Кароль забули спитати", "В смислі без матюків? В смислі до 3 хвилин?", "А можна тепер пісню з матюками про Євробачення?", "Теж мені експертна думка. Нічого вона не розуміє!", "Вони помилилися що не взяли вас" и т.д.

Дмитрий Однороженко из Хейтспич послал Тину Кароль / x.com/heitspich

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что молодая мама Катя Остапчук полностью показала сына на второй день после родов. Третья жена Владимира Остапчука уже фантазирует, каким вырастет ее Тимофей.

Также Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с Арсеном Мирзояном. Украинская певица призналась, какой принцип во время ссор с мужем она строго отстаивает.

Читайте также:

Группа Хейтспич Хейтспич - украинская панк-группа из Одессы. Проект состоит из двух музыкантов: вокалиста Дмитрия Однороженко и саундпродюсера Фимы (настоящее имя - Алекс Ефимов). Проект образовался в апреле 2022 года как ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. Песни группы были включены в радио в видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред