Украина непоколебима: топ-10 лидеров Евровидения-2025 по версии букмекеров

Еврофаны уже начинают определяться, кого они хотят видеть победителем Евровидения в этом году.

https://glavred.info/starnews/ukraina-nepokolebima-top-10-liderov-evrovideniya-2025-po-versii-bukmekerov-10630319.html Ссылка скопирована

Евровидение-2025 прогноз - букмекеры назвали потенциальных лидеров Евровидения-2025 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Украина вторую неделю держится в тройке потенциальных победителей Евровидения-2025

Топ-10 лидеров изменился - Норвегия выбывает, Великобритания вырывается вперед

В Украине только стартовало голосование за десятого участника, который войдет в окончательный список финалистов Национального отбора, а букмекеры уже отслеживают, у какой из стран участниц самый высокий шанс занять первое место на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария.

На данный момент тройка лидеров, Бельгия, Швеция и Украина, не изменилась - наша страна уже считается сильным претендентом на победы несмотря на то, что имя конкурсанта от Украины станет известно лишь 8 февраля.

видео дня

Впрочем, изменения произошли в топ-10: Нидерланды (7-е место на прошлой неделе) опустились на 10 место, Эстония оттеснила Францию и поднялась на 6-е место, а Норвегия и вовсе выбыла из десятки.

Примечательно, что в топ-10 потенциальных победителей конкурса уже выбилась Великобритания (9-е место) - член Большой пятерки Евровидения. Страна имеет весьма любопытную статистику за 66 лет участия в соревновании: пять побед (1967, 1969, 1976, 1981, 1997) и пять поражений (2003, 2008, 2010, 2019, 2021). При этом в ХХІ веке лучшим результатом Великобритании (на данный момент) остается второе место в 2022 году.

Евровидение-2025 прогноз - букмекеры назвали потенциальных лидеров Евровидения-2025 / eurovisionworld.com

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред