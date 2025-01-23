Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

Юваль Рафаэль оказалась среди числа счастливчиков, которые остались живы после страшного теракта.

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Юваль Рафаэль представит Израиль на Евровидении-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuvalraphael

Кратко:

Израиль на Евровидении-2025 представит Юваль Рафаэль

Певица выжила после теракта ХАМАС на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года.

22 января Израиль выбрал своего конкурсанта для участия в Евровидении-2025, сообщается на официальном сайте соревнования. Так в Базель в мае поедет 24-летняя Юваль Рафаэль, которая была отобрана в результате музыкального фестиваля The Next Star.

На нем артисты исполняют кавер-версии известных хитов. Рафаэль вышла на сцену с легендарной "Dancing Queen" группы ABBA. Свое выступление девушка посвятила "всем ангелам" которые погибли во время теракта ХАМАС на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года.

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Перед началом национального отбора Юваль Рафаэль рассказала, что является одной из выживших после того страшного нападения. The Times of Israel сообщает, что певице удалось спрятаться под трупами в придорожном бомбоубежище.

Рафаэль расскажет свою историю выступлении на Евровидении-2025. "Я хочу рассказать им историю страны, о том, через что прошла я, через что прошли другие. Я хочу рассказать эту историю - но не для того, чтобы вызвать сочувствие. Я хочу, чтобы она была рассказана с позиции стойкости перед лицом этого и перед лицом освистываний, которые, я уверена на 100%, будут раздаваться из толпы", - говорит Юваль Рафаэль.

Конкурсную песню артистка представит в марте. Она будет на английском языке и иврите.

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