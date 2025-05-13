Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 13 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 13 мая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay, kremlin.ru, 41 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+

В понедельник, 12 мая, в Великобритании состоялась встреча министров иностранных дел ряда европейских стран. По ее результатам официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Оно касается усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.

Как сообщает британское правительство, в обнародованном резюме указывается, что страны из группы Веймар+ подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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Европа поставила на паузу решение о санкциях против РФ: в Bloomberg назвали причину

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

В комментарии изданию Известия Косачев напомнил, что во время переговоров в Стамбуле 2022 года стороны "достигли взаимопонимания по большинству позиций". По его словам, еще тогда стороны якобы "смогли достичь определенного прогресса".

Путин может напасть на Запад: в Бундестаге назвали сроки

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген считает, что Российская Федерация может не ждать четыре-пять лет, чтобы осуществить военное нападение на западные страны, воспользовавшись их неготовностью.

По словам немецкого депутата, Кремль может осуществить новую агрессию быстрее - возможно, уже в течение двух-трех лет, пишет n-tv.

Соглашение по недрам с США не принесет результатов в ближайшие 10-15 лет - FT

Соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не даст особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны в Украине. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

Во время возможных переговоров в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский готов разговаривать только с главой Кремля Владимиром Путиным. Любые другие форматы переговоров - это формальное присутствие без результата. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Главными темами переговоров между Украиной и Россией должны стать вопросы украинских территорий, статуса Запорожской АЭС и доступа Украины к водным путям. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский с первым визитом

Новый понтифик Римско-Католической Церкви Папа Лев XIV несмотря на то, что находится в должности всего пять дней, уже получил ряд официальных приглашений в разные страны. Первыми государствами, которые могут принять его с апостольским визитом, станут Турция, Украина и Перу. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

Сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал в интервью Радио Свобода.

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Погода в Украине в среду, 14 мая, отметится существенными дождями.

Существенных осадков не будет только в четырех областях нашего государства - и то только днем. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

Россия готовится к предстоящим переговорам в Стамбуле. Кремль объявит состав российской делегации, когда лидер РФ Владимир Путин "посчитает необходимым". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Участие Трампа под вопросом: СМИ раскрыли, кто появится на переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпосланников по вопросам Украины и России Кита Келлога и Стива Уиткоффа в Турцию. Они примут участие в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщило издание Reuters.

На юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные, в том числе с помощью мотоциклетной техники, пытаются прорваться в Днепропетровскую область. Только за последние сутки противник там совершил 24 штурма. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Российский диктатор Владимир Путин должен прибыть на переговоры с Украиной 15 мая в Турции, если он заинтересован в мире.

Если глава Кремля не сделает этого, то страну-агрессора Россию будут ожидать последствия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Tagesschau.

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

15 мая 2025 года в Стамбуле запланирована потенциально историческая встреча между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Это может стать первым прямым диалогом между лидерами с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Встреча инициирована Путиным, однако Кремль до сих пор не подтвердил состав своей делегации, что вызывает сомнения относительно участия российской стороны.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможных последствиях переговоров в Стамбуле.

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Китай лично призвал Украину не атаковать РФ в период проведения мероприятий в честь 80-летия победы в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что китайская сторона акцентировала на том, что Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право предложить переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным несмотря на решение СНБО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Президент Украины заявил, что утверждение о его якобы нежелании вести переговоры с Путиным - это исключительно российский нарратив.

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

Российская оккупационная армия движется в наступление на трех направлениях - в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом рассказал председатель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, сообщает ТСН. Он отметил, что наступление в Сумской области - это способ давления на областной центр, город Сумы и оттягивание украинских сил и средств.

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он лично заявил во время пресс-конференции.

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает Clash Report.

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну. В то же время Зеленский будет считать неудачей, если от переговоров с российской стороной не будет результатов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Китай прислал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Перед запланированными переговорами в Стамбуле 15 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой отметил необходимость личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

Российский диктатор Владимир Путин опозорился на собственном военном параде на Красной площади в Москве. На празднование 80-летия победы он пригласил тех, чьи деды воевали на стороне нацистов, с целью захвата мира. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Погода в Украине 14 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидаются периодические дожди 14 мая. Существенных осадков не будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

РФ готовится к масштабному наступлению. Враг уже перебрасывает силы на ключевые точки. Об этом сообщает FT со ссылкой на представителей украинской разведки.

При этом РФ пытается затянуть войну, оттягивая прямые мирные переговоры.

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

США и Европа готовы ввести против России беспрецедентно жесткие санкции, если она откажется от перемирия с Украиной. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

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