Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
13 мая 2025, 22:00
200
Новости Украины 13 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 13 мая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay, kremlin.ru, 41 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+

В понедельник, 12 мая, в Великобритании состоялась встреча министров иностранных дел ряда европейских стран. По ее результатам официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Оно касается усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.

Как сообщает британское правительство, в обнародованном резюме указывается, что страны из группы Веймар+ подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

видео дня

Европа поставила на паузу решение о санкциях против РФ: в Bloomberg назвали причину

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

В комментарии изданию Известия Косачев напомнил, что во время переговоров в Стамбуле 2022 года стороны "достигли взаимопонимания по большинству позиций". По его словам, еще тогда стороны якобы "смогли достичь определенного прогресса".

Путин может напасть на Запад: в Бундестаге назвали сроки

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген считает, что Российская Федерация может не ждать четыре-пять лет, чтобы осуществить военное нападение на западные страны, воспользовавшись их неготовностью.

По словам немецкого депутата, Кремль может осуществить новую агрессию быстрее - возможно, уже в течение двух-трех лет, пишет n-tv.

Соглашение по недрам с США не принесет результатов в ближайшие 10-15 лет - FT

Соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не даст особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны в Украине. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

Во время возможных переговоров в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский готов разговаривать только с главой Кремля Владимиром Путиным. Любые другие форматы переговоров - это формальное присутствие без результата. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Главными темами переговоров между Украиной и Россией должны стать вопросы украинских территорий, статуса Запорожской АЭС и доступа Украины к водным путям. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский с первым визитом

Новый понтифик Римско-Католической Церкви Папа Лев XIV несмотря на то, что находится в должности всего пять дней, уже получил ряд официальных приглашений в разные страны. Первыми государствами, которые могут принять его с апостольским визитом, станут Турция, Украина и Перу. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

Сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал в интервью Радио Свобода.

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Погода в Украине в среду, 14 мая, отметится существенными дождями.

Существенных осадков не будет только в четырех областях нашего государства - и то только днем. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

Россия готовится к предстоящим переговорам в Стамбуле. Кремль объявит состав российской делегации, когда лидер РФ Владимир Путин "посчитает необходимым". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Участие Трампа под вопросом: СМИ раскрыли, кто появится на переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпосланников по вопросам Украины и России Кита Келлога и Стива Уиткоффа в Турцию. Они примут участие в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщило издание Reuters.

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

На юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные, в том числе с помощью мотоциклетной техники, пытаются прорваться в Днепропетровскую область. Только за последние сутки противник там совершил 24 штурма. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

Российский диктатор Владимир Путин должен прибыть на переговоры с Украиной 15 мая в Турции, если он заинтересован в мире.

Если глава Кремля не сделает этого, то страну-агрессора Россию будут ожидать последствия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Tagesschau.

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

15 мая 2025 года в Стамбуле запланирована потенциально историческая встреча между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Это может стать первым прямым диалогом между лидерами с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Встреча инициирована Путиным, однако Кремль до сих пор не подтвердил состав своей делегации, что вызывает сомнения относительно участия российской стороны.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможных последствиях переговоров в Стамбуле.

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Китай лично призвал Украину не атаковать РФ в период проведения мероприятий в честь 80-летия победы в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что китайская сторона акцентировала на том, что Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право предложить переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным несмотря на решение СНБО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Президент Украины заявил, что утверждение о его якобы нежелании вести переговоры с Путиным - это исключительно российский нарратив.

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

Российская оккупационная армия движется в наступление на трех направлениях - в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом рассказал председатель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, сообщает ТСН. Он отметил, что наступление в Сумской области - это способ давления на областной центр, город Сумы и оттягивание украинских сил и средств.

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он лично заявил во время пресс-конференции.

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает Clash Report.

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну. В то же время Зеленский будет считать неудачей, если от переговоров с российской стороной не будет результатов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Китай прислал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Перед запланированными переговорами в Стамбуле 15 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой отметил необходимость личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

Российский диктатор Владимир Путин опозорился на собственном военном параде на Красной площади в Москве. На празднование 80-летия победы он пригласил тех, чьи деды воевали на стороне нацистов, с целью захвата мира. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Погода в Украине 14 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидаются периодические дожди 14 мая. Существенных осадков не будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

РФ готовится к масштабному наступлению. Враг уже перебрасывает силы на ключевые точки. Об этом сообщает FT со ссылкой на представителей украинской разведки.

При этом РФ пытается затянуть войну, оттягивая прямые мирные переговоры.

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

США и Европа готовы ввести против России беспрецедентно жесткие санкции, если она откажется от перемирия с Украиной. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

22:01Политика
Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

21:56Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду о ее позиции

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду о ее позиции

Последние новости

22:50

Участник от Словении спел вниз головой о больной жене: что случилось на сцене Евровидения

22:06

"Новый бойфренд": Вера Брежнева впервые рассказала о своей личной жизни

22:01

Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

22:00

Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
21:40

Самые стильные тренды на каждый день: что носить женщине после 40 летВидео

21:34

Как уберечь растения от весенних заморозков: простые способы защиты сада и огорода

21:34

Вечеринки P.Diddy: в суде вспыли нечеловеческие подробности оргий

21:15

Леся Никитюк жестко отбрила тех, кто хейтит ее за внешность: "Не узнаете правду"

Реклама
20:57

Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио: подробности диалога

20:37

Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в маеВидео

20:20

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

20:19

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

20:10

Почему цветы закрываются на ночь: биология сна растений и цветочные часы

20:10

Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путинмнение

20:00

Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культурВидео

19:54

Суд отказал в привлечении Коломойского к делу Порошенко по обжалованию санкций

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

Реклама
19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

Реклама
16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять