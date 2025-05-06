Дуда сказал, кто может заставить Путина заключить мир

Если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это президент Соединенных Штатов, считает Анджей Дуда.

https://glavred.info/world/duda-skazal-kto-mozhet-zastavit-putina-zaklyuchit-mir-10662074.html Ссылка скопирована

Дуда считает, что Трамп - единственный, кто способен заставить Путина сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Дуды:

Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров

США могут применить против РФ различные экономические инструменты

Президент Польши Анджей Дуда обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

В интервью сети Axel Springer Global Reporters Network 5 мая Дуда заявил, что США располагают инструментами, которые могут эффективно повлиять на Кремль. По его мнению, только Трамп имеет реальные рычаги давления на хозяина Кремля, передает Politico.

видео дня

"Америка может применить различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Поэтому если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", - сказал Дуда.

По словам президента Польши, Трамп "увидел реальную картину" после последних дискуссий с Путиным и имеет "необходимые инструменты, чтобы заблокировать ключевые интересы Путина".

"Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, особенно экономического характера. Но я верю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать", - добавил Дуда.

Как пишет Politico, слова Дуды отражают надежды многих европейских лидеров, которые возлагают надежды на Трампа, чтобы тот использовал свое влияние на Москву, поскольку сейчас его давление преимущественно было направлено на Украину.

"Но, похоже, Трамп готов изменить подход. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме Трамп заявил, что рассматривает введение санкций против России в ответ на продолжение нападений на гражданскую инфраструктуру", - пишет издание.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Если страна-агрессор Россия будет уклоняться от мирного урегулирования войны против Украины, США и Европейский Союз нанесут по РФ координированный санкционный удар. На этот раз санкции будут максимально жесткими и коснутся как и экономики России, так и третьих стран, которые являются партнерами Москвы.

3 мая издание Reuters со ссылкой на информированные источники псиало, что власти Соединенных Штатов завершили разработку нового пакета санкций против России, который будет касаться банковской сферы и энергетики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред