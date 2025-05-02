ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

В Европе и Штатах понимают, что преградой на пути к миру может стать именно РФ, поэтому готовят жесткий ответ.

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США и ЕС солидарны в вопросе давления на Россию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/jnbarrot, president.gov.ua

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В случае отказа от переговоров РФ ждут жесткие санкции в случае отказа от переговоров

США готовы нанести санкционный удар не только по России, но и по ее партнерам

Если страна-агрессор Россия будет уклоняться от мирного урегулирования войны против Украины, США и Европейский Союз нанесут по РФ координированный санкционный удар.

Как пишут росСМИ со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, ожидается, что на этот раз санкции будут максимально жесткими и коснутся как и экономики России, так и третьих стран, которые являются партнерами Москвы.

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Глава МИД рассказал, что в ЕС уже работают над 17 пакетом санкций, который параллельно согласовывают с США, чтобы синхронно ввести ограничения и усилить давление на Кремль.

В то же время, по словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, в США рассматривают сценарий, согласно которому, в случае продолжения Россией агрессии и отвержения немедленного прекращения огня, Штаты активируют жесткий санкционный механизм.

Он коснется стран, которые сотрудничают с РФ и для них будет предусмотрена пошлина до 500% на нефть, газ и уран, закупаемые у Кремля.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Накануне в Сенате предупредили Кремль, что чиновники готовы согласовать новые санкции против России, если она таки "не примет почетный, справедливый и прочный мир".

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также продолжается подготовка к финансовым и банковским санкциям.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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