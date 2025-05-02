Дроны атаковали воинскую часть космической разведки РФ – ЦПД

Кратко:
- Объект "Звезда" - это центр анализа космической информации
- Атакованный объект принимал участие в кибершпионаже
В Ставропольском крае России беспилотники атаковали военную часть космической разведки РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 2 мая.
"Неизвестные дроны успешно долетели до военной части космической разведки РФ, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае. Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки", - написал он.видео дня
По словам Коваленко, эта система возникла еще в начале 1970-х годов и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.
"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который принадлежит к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие)", - отметил руководитель ЦПД.
Он отметил, что сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Кроме того, принимает участие в кибершпионаже.
Ситуация на фронте - главное:
Как сообщал Главред, в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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