Дроны атаковали воинскую часть космической разведки РФ – ЦПД

Речь идет об одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки, отметил Коваленко.

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В РФ атакован объект космической разведки / коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Кратко:

Объект "Звезда" - это центр анализа космической информации

Атакованный объект принимал участие в кибершпионаже

В Ставропольском крае России беспилотники атаковали военную часть космической разведки РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 2 мая.

"Неизвестные дроны успешно долетели до военной части космической разведки РФ, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае. Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки", - написал он. видео дня

По словам Коваленко, эта система возникла еще в начале 1970-х годов и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который принадлежит к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие)", - отметил руководитель ЦПД.

Он отметил, что сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Кроме того, принимает участие в кибершпионаже.

Ситуация на фронте - главное:

Как сообщал Главред, в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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