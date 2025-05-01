Циничное заявление Лаврова: Россия снова угрожает из-за "границ 1991 года"

Лавров заявил, что Россия не позволит Украине вернуться к международно признанным границам.

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Лавров пригрозил не допустить восстановления границ Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

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Лавров заявил, что Россия не позволит восстановления границ Украины 1991 года

Украинские силы атаковали Алешки дронами, Россия обвиняет ВСУ в жертвах среди гражданских

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не позволит восстановления территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года. Свою позицию он аргументировал якобы стремлением Киева уничтожить все российское. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ 1 мая.

"Совершенно очевидно, что за тщетными и безосновательными притязаниями киевского режима и поддерживающих его сил на Западе, за так называемым восстановлением Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", - цитирует Лаврова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. видео дня

Кроме того, он обвинил Украину в атаке на временно оккупированные Алешки Херсонской области. По его словам, 1 мая якобы был нанесен удар по населенному пункту двумя волнами FPV-дронов, в результате чего погибли и пострадали гражданские.

В то же время OSINT-исследователи из WarArchive в своем Telegram-канале сообщили, что на территории местного рынка находились российские военные, которые прятались среди мирных жителей.

"Чтобы избежать жертв среди мирного населения, украинские силы применили FPV-камикадзе для точечных ударов. В результате место пребывания врага уничтожено, ликвидированы пять оккупантов, которые спокойно курили сигареты", - отметили аналитики.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что РФ пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал оказать международное давление на Москву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 апреля, что Россия якобы готова искать "баланс интересов" в переговорах по Украине, но отказывается возвращать Запорожскую АЭС. Лавров также утверждает, что Трамп "понимает" позицию России по Крыму.

Также известно, что в плане президента США Дональда Трампа предусматривается сохранение за страной-агрессором Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

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Что такое OSINT Разведка из открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) - это сбор и анализ данных, полученных из открытых источников (открытых источников и общедоступной информации), для получения разведывательных данных, пригодных для практических действий. OSINT в первую очередь используется в функциях национальной безопасности, правоохранительных органов и бизнес-разведки, а также имеет ценность для аналитиков, которые используют неконфиденциальную разведывательную информацию для ответа на секретные, несекретные или собственные разведывательные запросы в рамках предыдущих разведывательных дисциплин, сообщает Википедия.

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