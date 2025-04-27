РФ готова искать 'баланс интересов': Лавров выдал заявление об уступках по Украине

Лавров отвергает возможность возвращения Запорожской АЭС Украине.

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Лавров заявил о готовности РФ к уступкам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Энергоатом

Что сказал Лавров:

Москва якобы готова искать "баланс интересов" во время переговоров

Запорожская АЭС остается под контролем России

Россия не будет обсуждать вопрос Крыма

Россия якобы готова искать "баланс интересов" во время переговоров. Однако Запорожскую АЭС Москва не собирается возвращать Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует российский ТАСС.

Лавров опроверг предположение, что Россия не готова к каким-либо уступкам. Вместо этого он подчеркнул, что Москва готова искать "баланс интересов" в этом вопросе, но "мы не обсуждаем то, что является предметом переговоров".

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"Москва готова искать баланс интересов и в вопросе Украины, и в теме стратегических отношений с США", - заявил министр иностранных дел страны-агрессора.

Особое внимание Лавров обратил на вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая сейчас находится под оккупацией России. Он заявил, что Россия не намерена передавать станцию Украине или под руководство США.

По его словам, если будет необходимо, то РФ объяснит США, что "управление Запорожской АЭС осуществляет российская государственная корпорация "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ", который якобы постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.

"АЭС в надежных руках. Не думаю, что возможны изменения", - сказал Лавров.

Также он сказал, что президент США Дональд Трамп якобы "все понимает по Крыму". Лавров утверждает, что Трамп "знает", что Россия не будет вести переговоры по аннексированному полуострову.

Смотрите видео с циничным заявлением Лаврова:

Заявление Лаврова / Фото: скриншот

Уступки для завершения войны - что известно

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц заявил, что США пытаются убедить Украину отказаться от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. В то же время в Белом доме предупреждают, что борьба за возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым, может привести к Третьей мировой войне.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оказывает большое давление на Россию и территориальные уступки со стороны Кремля могли бы включать отказ от захвата всей Украины. Он отметил, что возвращение Крыма будет очень трудным и предположил, что Украина может потерять часть территории в обмен на мир.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать Крым российским, ведь это противоречит Конституции Украины.

Как сообщал Главред, 25 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая войну в Украине. Это уже четвертая поездка Уиткоффа в Россию для переговоров. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча способствовала сближению позиций США и России по ряду глобальных вопросов, в частности относительно возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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