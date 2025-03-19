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Переговоры Трампа и Путина: Горбач сказал, на какие уступки России могут пойти США

Анна Ярославская
19 марта 2025, 12:11
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США не отвергли демилитаризацию Украины как заведомо неприемлемое условие для перемирия.
Владимир Горбач, Путин, Трамп
Владимир Горбач оценил переговоры Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Пока непонятно, смогли ли договориться Трамп и Путин
  • Европа не пойдет на ультиматум РФ, но США - могут

После переговоров президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - каждая из сторон обнародовала свое коммюнике с описанием содержания сказанного и услышанного. Эти сообщения местами не совпадают - они не противоречат друг другу, но и не содержат ответа на главный вопрос: договорились ли стороны об условиях, которые они обсуждали. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Создается впечатление, что каждый говорит о своем, о том, что считает нужным озвучить в данный момент, обращаясь, прежде всего, к собственной аудитории. Нет ничего удивительного в том, что Владимир Путин снова повторил свои условия по безусловному прекращению огня. И это условия, которые фактически предусматривают демилитаризацию Украины: прекращение поставок вооружений, предоставление разведывательной информации, мобилизации в Украине и так далее. То есть то, что было озвучено еще до разговора с Трампом и даже до встречи со Стивом Уиткоффом, снова отражено в российском сообщении. Не сомневаюсь, что эти требования также звучали и в разговоре с Дональдом Трампом", - сказал он.

В то же время американская сторона никак это не прокомментировала, из чего можно сделать вывод, что США приняли эту информацию к сведению и, будут обсуждать ее с президентом Зеленским.

"Что здесь характерно: это условие не было отвергнуто как заведомо неприемлемое, иначе американская сторона об этом сказала бы. Поскольку этого не произошло, можно предположить, что они приняли его в работу. И эта работа будет заключаться в переговорах именно с Украиной: в убеждении, объяснении или предупреждении", - объяснил Горбач.

Что касается прекращения поставок оружия, боеприпасов или разведывательной информации, то мы уже видели, как американская сторона может действовать в одностороннем порядке, даже вопреки интересам Украины.

"Это уже было, мы это видели и чувствовали. Однако в путинском ультиматуме речь идет, вероятно, не только о поставках американского оружия или разведданных, но и вообще о любой иностранной помощи Украине в этих сферах", - сказал эксперт.

По словам Горбача, маловероятно, что на ультиматум Путина согласятся британцы, французы или другие европейцы. Однако американцы, по его мнению, вполне могут на это пойти.

"Пока Дональд Трамп является президентом и главным переговорщиком, вполне в его стиле предвидеть заранее желания Путина и выполнять их. Так же, как это произошло в случае с членством Украины в НАТО", - резюмировал Горбач.

Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, вечером 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

23 марта в городе Джидда продолжатся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Путин согласился лишь на частичное перемирие на 30 дней, для полного мира он "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Кроме того, Путин "настаивает" на прекращении Киевом мобилизации в армию и остановки военной подготовки украинцев.

Тем временем в Институте изучения война считают, что РФ намеренно затягивает переговоры, и предупредили о новом маневре РФ на фронте.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман также оценил шансы на заключение перемирия между Россией и Украиной.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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