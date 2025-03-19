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Гетьман оценил шансы на заключение перемирия между РФ и Украиной

Анна Ярославская
19 марта 2025, 10:37
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Утверждать, что перемирия точно не будет, было бы слишком смело.
Украинские военные, Алексей Гетьман
Алексей Гетьман оценил шансы на заключение перемирия / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Вы узнаете:

  • Ждать ли прекращения огня в Укаине
  • Каковы шансы того, что перемирия все же не будет

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил шансы на заключение перемирия между Россией и Украиной.

По его словам, вероятность прекращения огня составляет меньше 50%. Более вероятно, что этого не произойдет.

"А раз есть хотя бы 1% вероятности, это возможно. Ведь на это работает дипломатия всего мира: наша, европейская и не только. Надеюсь, что это удастся. Не хочется думать, что все пропало. Но розовые очки разбиваются стеклом внутрь, так что не надо их надевать, но и посыпать голову пеплом не стоит", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Гетьман добавил: утверждать, что перемирия точно не будет, было бы слишком смело, ведь включится еще и политическая составляющая. Над вопросом прекращения огня работают в том числе и друзья Украины из Евросоюза, которые выделяют на оборону 800 млрд евро.

"Вероятность того, что перемирие не наступит, есть, но также есть вероятность того, что его удастся достичь. Большая вероятность, что прекращения огня не будет", - считает Гетьман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Напомним, Гетьман считает, что новое наступление России начнется в апреле или мае. Рассчитана наступательная операция будет на период от полугода до девяти месяцев.

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, вечером 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

23 марта в городе Джидда продолжатся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Путин согласился лишь на частичное перемирие на 30 дней, для полного мира он "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Кроме того, Путин "настаивает" на прекращении Киевом мобилизации в армию и остановки военной подготовки украинцев.

Как заявил президент Зеленский, официальный Киев поддерживает инициативу, направленную на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Однако если агрессор Россия нарушит свое обязательство, последует ответный удар.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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