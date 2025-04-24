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Уступки территорий, Крым и Путин: Трамп сделал ряд резонансных заявлений

Андрей Ганчук
24 апреля 2025, 22:18
246
Ближайшие дни будут очень важными для урегулирования войны России и Украины, сказал Дональд Трамп.
Трамп, Путин
Трамп призвал Путина "остановиться", но по-прежнему не решается на жесткую критику / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главные заявления Трампа:

  • Крым будет тяжело вернуть
  • Удары России по Украине вредят переговорам
  • Выход США из переговоров лучше обсуждать через 2 недели

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал ряд заявлений по российско-украинской войне. Политик заявил, что ближайшие дни будут очень важными для урегулирования, прокомментировал обстрелы оккупантами украинских городов 24 февраля, высказался о так называемых территориальных уступках, Крыме и возможности выхода Вашингтона из переговорного процесса.

Главред собрал для вас ключевые заявления американского главы государства.

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США оказывают большое давление на Россию – Трамп

Во время беседы с журналистами в четверг, 24 апреля, Трамп сказал, что продолжаются встречи, а ближайшие дни будут очень важными.

"Ближайшие дни будут очень важными. У нас сейчас проходят встречи", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, Вашингтон оказывает серьезное давление на Кремль.

"Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию", - говорит американский президент.

На какие "уступки" пошла бы Россия

Как утверждает Трамп, что, мол, большой уступкой Москвы стало бы отказ от оккупации всей Украины.

"Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки", - говорит президент США.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Крым будет вернуть очень тяжело - Трамп

Кроме того, Трамп считает, что это якобы Киев "отдал" Крым (который оккупировала Россия в 2014 году, - ред.) и теперь его "будет тяжело" вернуть.

"Крым был передан при президенте (США) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - заявил Трамп.

"Мы в разгаре переговоров, а Путин выпустил ракеты"

Сильные обстрелы Киева, Харькова и других украинских городов 24 апреля Трамп прокомментировал так:

"Мне не понравился прошлый вечер. Я не был доволен этим. Мы в разгар мирных переговоров, а ракеты были выпущены. И я был недоволен этим. Вот что я имел в виду", - сказал Трамп, объясняя свой пост, в котором он призвал Путина остановиться.

"Территориальные уступки" Украины

Также журналист спросил у Трампа, согласен ли он с тем, что Украина якобы должна отдать часть своей территории "в обмен" на мир. На что Трамп ответил что-то неконкретное.

"Ну, это зависит от того, какую территорию. Они воюют, они потеряли много территории. Мы сделаем все возможное. Работая с Украиной, мы сделаем все возможное. Но они потеряли много территории", - отметил глава Белого дома.

Возможный выход США из переговоров

По словам Трампа, этот вопрос, возможно, можно будет обсуждать через 2 недели.

"Вопрос о выходе США из переговоров по Украине в случае отсутствия договорённостей нужно задавать "через две недели", - подчеркнул Дональд Трамп.

"Мирный план" Трампа – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, встреча глав МИД Украины, США, Франции и Британии, которая была запланирована на 23 апреля, не состоялась. Накануне западные СМИ писали, что в рамках переговоров Вашингтон должен был предложить Украине заморозить войну и признать Крым "российским". Зеленский отверг такие "условия" еще до официальной встречи.

Трамп в ответ раскритиковал Зеленского: по словам президента США, позиция украинского гаранта, мол, серьезно вредит переговорному процессу. Как сказал Трамп, Украину якобы не заставляют признать Крым "территорией РФ".

США потребуют от России отказаться от так называемой демилитаризации Украины, вернуть Запорожскую АЭС и вывести войска из Харьковской области, написали журналисты Bloomberg. Как полагают в издании, это сигнал о том, что Вашингтон будет оказывать давление не только на Киев, но и Москву.

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Что такое Белый дом?

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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