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"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

Руслана Заклинская
23 апреля 2025, 19:33обновлено 23 апреля, 20:04
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Трамп хочет "добиться" мира между Украиной и Россией, но заявление Зеленского якобы затягивает войну.
'Нечем хвастаться': Трамп возмутился 'вспыльчивым заявлением' Зеленского о Крыме
Трамп раскритиковал заявление Зеленского о Крыме / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Трампа:

  • Заявление Зеленского о непризнании Крыма российским является "вредным для мирных переговоров"
  • Крым уже давно потерян и "не является предметом обсуждения"
  • США близки к мирному соглашению, но Украина должна "сделать шаг"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров. Однако Украину никто не заставляет признавать Крым территорией РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Президент Украины на первой странице The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Но это очень вредно для мирных переговоров, ведь Крым был потерян много лет назад под руководством Барака Хусейна Обамы. И даже не является предметом обсуждения", - заявил Трамп.

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Трамп подчеркнул, что никто не заставляет Украину признавать Крым частью России, но он уже давно потерян. По его словам, "если он (Зеленский - Главред) хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад, когда его без единого выстрела передали России".

Также Трамп заявил, что в Крыму давно базируются российские военно-морские силы, а подобные "вспыльчивые заявления" лишь продлевают войну.

"Именно такие вспыльчивые заявления, как Зеленского, затрудняют решение этой войны. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная - он может иметь мир или он может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - написал американский президент.

Он также утверждает, что не имеет никакой связи с Россией, но стремится остановить гибель тысяч солдат с обеих сторон. Трамп считает, что нынешняя риторика Зеленского только затягивает войну.

"Сегодняшнее заявление Зеленского лишь продолжит "поле убийства", а этого никто не хочет! Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен наконец сделать это", - отметил Трамп.

Президент США завершил тем, что готов помочь обеим странам "выбраться из этого полного беспорядка", который, по его словам, "никогда бы не начался, если бы он был президентом".

Вопрос Крыма - новости по теме

Напомним, США предлагают мирный план, включающий признание Крыма российским и "замораживание" линии фронта. План также предусматривает ослабление санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга подтвердил, что США предлагают прекращение огня, уступки по территориям и отказ от НАТО. Он подчеркнул, что Крым - украинский, и Киев не признает его оккупации.

Как сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио не поехал на переговоры в Лондон по завершению войны России против Украины. По данным CNN, причина - нежелание Киева принять ключевой пункт предложения Трампа о признании российского контроля над Крымом. Формально отказ объяснили "логистическими причинами".

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Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.

Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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