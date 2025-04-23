Трамп не может заставить РФ закончить войну, но может давить на Украину - Кулик

У Трампа будут проблемы, если он оставит нерешенным вопрос войны в Украине.

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Трамп не сможет давить на Россию / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления эксперта:

У Трампа нет рычагов влияния на Россию

Вашингтон пользуется тем, что может давить на Украину

Просто взять и выйти из переговоров Трамп также не сможет

От президента США Дональда Трампа не стоит ожидать жестких ультиматумов и существенного давления на страну-агрессора Россию. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, у Штатов нет инструментов, которые могут заставить Путина прекратить войну, но есть возможности давления на Украину, чем Вашингтон и пользуется.

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"Рычагов давления на Россию у США нет. Санкции, эмбарго, тарифы - все это не слишком пугает Путина. Путин перевел экономику на военные рельсы. Да, она буксует, проседает, у России огромные проблемы. Впрочем, Россия может позволить себе воевать по крайней мере на уровне возможностей собственного ВПК и размораживания всего, что летает и стреляет. Она может позволить себе новую волну мобилизации, и она не будет слишком критичной, учитывая количество населения РФ. Россия все это может, и повлиять на это у Трампа нет возможности", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Трамп слишком завязан на украинской тематике, поэтому просто взять и выйти из переговоров он не сможет.

"Потом Трампу будет очень трудно переключиться на другой регион и добиться успеха. Ведь если он не сможет ничего сделать с войной в Украине, то что он сможет сделать с Китаем? Как он перезапустит мировую экономику, если ему ничего не удалось в Украине", - считает Кулик.

Он также добавил, что Трамп сделал слишком много ставок на кейс успешного завершения войны в Украине.

"Он с самого начала каденции связался с Украиной, и в этом была его ошибка. Трамп думал, что проблему войны России и Украины можно быстро решить и переключиться на другие регионы. Если Трамп, не добившись успеха в Украине, переключится на другие регионы, тем самым он покажет свою неспособность решать глобальные дела, которые он анонсировал, в которые он вложился, а потом просто бросил. Это несерьезно. Такой подход приведет к тому, что несерьезно будут восприниматься предложения Трампа в других сферах и по другим вопросам. Даже там, где он может легко одержать победу, например, вернуть американское влияние на Латинскую Америку, у Трампа будут проблемы, если он оставит нерешенным вопрос войны в Украине", - подытожил эксперт.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на переговорах в Париже на прошлой неделе США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в российско-украинской войне, если не получат от сторон положительного ответа на мирный план.

Также известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта".

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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