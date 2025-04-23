США не выйдут из переговоров, без завершения войны в Украине у Трампа нигде не будет успеха – Кулик

Признание Крыма российским не остановит войну, Путин будет пытаться нарезать дальше Украину, как салями, считает Виталий Кулик.

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В определенных вопросах Украине уже можно "посылать" США: Кулик – о трех требованиях Вашингтона / Коллаж: Главред

США предлагают Украине для завершения войны согласиться на признание Крыма российским, отказаться от членства в НАТО, а также признать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной. Так пишет издание The Wall Street Journal, однако никаких заявлений подобного содержания со стороны представителей администрации Трампа пока не звучало.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал Главреду, как повлияет признание Соединенными Штатами Крыма российским на перспективы возвращения полуострова под контроль Украины, куда заведет Украину выполнение подобных требований американской администрации, почему даже такие уступки не удовлетворят Россию, и война продолжится, а также почему США не выдвигают никаких требований Москве и не заставляют Путина идти на компромиссы.

Как вы оцениваете эти предложения американской администрации? И какими могут быть последствия выполнения каждого из этих требований?

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Пока нет смысла комментировать эти сообщения серьезно, поскольку мы неоднократно видели столько утечек информации и слышали заявления окружения Трампа, которые не становились конкретными шагами. То, что происходит в администрации Трампа, является некой "квантовой запутанностью Трампа": какие-то слухи материализуются, какие-то – нет, а, соответственно, перестают быть угрозой. Впрочем, нам следует анализировать и слухи, которые исходят от окружения Трампа, поскольку любой из слухов может в итоге лечь в основу идеи, которая будет обсуждаться за столом переговоров.

Что касается непосредственно этой утечки информации, то давайте пройдемся по этим тезисам.

Признание Соединенными Штатами Крыма российским станет последним гвоздем в гроб международного права, убежден Кулик / Фото: УНИАН

Первый из них – признание Крыма российским. В публикации нет конкретики о том, что именно имеется в виду. Ранее из трампистских источников звучал и обсуждался в прессе такой вариант: США могут задекларировать, что признают Крым как "территорию, которая эффективно управляется Россией". Именно в кавычках, потому что это конструкция, которая показывает, что Крым является аннексированной и оккупированной территорией, администрирование которой осуществляет РФ, поэтому Крым выносится за рамки любых переговорных процессов, а тема его статуса становится отложенной. Иными словами, США могут признать каким-то своим нормативным документом, например, законом, власть Российской Федерации, которая распространяется на Крым, не признавая его частью РФ, то есть Крым – это подмандатная России территория.

Такая конструкция, вероятно, будет предусматривать снятие с России определенных санкционных ограничений, которые были наложены Соединенными Штатами в 2014 году после аннексии Крыма.

Впрочем, кто-то говорит, что на самом деле речь идет не об этом, а о признании того, что Крым является территорией России, и поэтому Украина может о нем забыть. Мол, США признают полуостров территорией России и отныне будут рисовать карту РФ с Крымом. В истории с Трампом я бы ничему не удивился.

Впрочем, первый вариант уже проговаривался. Однако как американцы это сделают с правовой точки зрения – не знаю. Ведь нет формулы "временного осуществления эффективного управления" без определения статуса и принадлежности самой территории. И угроза в том, что после этого Крым перейдет из категории "суверенная территория Украины" в категорию "спорная территория".

А спорная территория – это вопрос суда и международного мандата, который решит дальнейшую судьбу этой территории. Возможно, предполагается определенный формат обсуждения этого вопроса. Но пока мы не видим никакой рабочей модели, которую могут предложить США и к которой могут присоединиться другие страны.

Европа и многие другие страны мира, у которых есть проблемы с сепаратистскими движениями или угрозами со стороны соседей, вряд ли согласятся считать Крым спорной территорией, потому что это разрушает принцип нерушимости границ. Мне, конечно, могут возразить и сказать, что Косово тоже противоречило принципу нерушимости границ, и были бы правы, потому что и удары по Югославии, и признание Косово были нарушениями международного права.

Сейчас, если США признают Крым российским или "территорией, которая управляется Россией", а агрессор, совершивший акт аннексии, не будет наказан, это станет последним гвоздем, который будет забит в гроб международного права.

То есть достаточно лишь позиции США и признания ими Крыма "территорией, которая эффективно управляется Россией", чтобы дальше вопрос статуса и принадлежности полуострова рассматривался в суде?

Нет, исключительно позиции США недостаточно. Но позиция Штатов будет формировать позицию многих других стран, которые либо ориентируются на Вашингтон, либо просто повторяют действия США. Мол, если это можно Вашингтону, почему нельзя нам, если это принесет нам дивиденды?

И позиция Украины здесь никак не будет учитываться?

Мы сможем апеллировать к мировому сообществу, в частности, к Британии и Евросоюзу, но все равно часть мира поддержит решение США.

Сейчас Крым российским признают только страны-изгои: Никарагуа, Северная Корея и другие. Даже Китай с Индией и Ираном не признают Крым российским! Если США сделают хотя бы один шаг в направлении признания Крыма российским, очевидно, это приведет к пересмотру своего отношения к ситуации с Крымом многими другими странами. Этот процесс начнется с каких-то островных стран, а затем может переброситься и на более серьезных игроков.

Признание Штатами Крыма российским заставит некоторые другие страны тоже пересмотреть свою позицию относительно аннексии полуострова Россией, предостерег Кулик / Фото: x.com/WhiteHouse

Получается, признание Крыма российским только Соединенными Штатами усложнит процесс возвращения полуострова под контроль Украины?

Это не просто усложнит процесс возвращения – это создаст прецедент, который навредит глобальной безопасности. Ведь возникает вопрос – что тогда может защитить, если США и Россия, две ядерные страны, делят между собой страну, которая отказалась от ядерного оружия? "Извините, но в таком случае ничего, кроме ядерного оружия, нас не защитит", – именно так скажут условные Иран, Пакистан, Южная Африка, Бразилия, Швеция и многие другие страны, у которых есть амбиции относительно ядерной программы. И их будет трудно остановить на пути к созданию ядерного оружия.

Хорошо. Давайте поговорим о следующем требовании – отказ Украины от членства в НАТО. Насколько это приемлемо для нашей страны?

Эта опция время от времени возникает в переговорах, а реализована она может быть в нескольких форматах. С одной стороны, может произойти отмена Резолюции Будапештского саммита НАТО 2008 года самим Альянсом (тогда Украина получила признание права стать членом Альянса), принятие новой резолюции НАТО с зафиксированной невозможностью получения Украиной членства в Альянсе, а также внесение в нашу Конституцию статьи, которая закрепит внеблоковость и невозможность участия в НАТО. С другой стороны, Конгресс США может принять закон о невозможности вступления Украины в НАТО. Первое не возможно без согласования Украиной и европейскими партнерами, потому что НАТО – это не американский блок, а кооперативный, в отличие от ОДКБ. Также США будут пытаться через Украину продвинуть идею о том, что Киев сам должен внести соответствующие изменения в Конституцию и закрепить свою внеблоковость.

У Трампа считают, что смогут угрозами и шантажом заставить Украину отказаться от вступления в НАТО, отметил Кулик / Фото: УНИАН

На самом деле это то, чем будут торговаться. И Вашингтон считает, что это решение удастся пролоббировать в Киеве. Трампистские политики считают, что могут найти дополнительные рычаги влияния и давления на Украину, чтобы добиться этого угрозами и шантажом.

Давайте будем откровенны: и в Украине есть силы, которые считают, что НАТО нам "не светит", так что нет смысла за него цепляться, если этим вопросом можно поторговаться. И я предполагаю, что политическое руководство действительно может поторговаться этим вопросом. По крайней мере, если в итоге мы получим устойчивый мир, это может быть ценой.

Что будет означать третье требование – признание территории вокруг ЗАЭС нейтральной?

Я не понимаю этого пункта. Это сделать невозможно. Ведь, получается, это будет некий анклав, не подконтрольный Украине и признаваемый нами нейтральным. Это ни о чем. Это невозможно реализовать ни с точки зрения международного права, никак.

А вот создание там демилитаризованной зоны, которая находится в управлении и под администрированием, в том числе ведение охранной функции объекта, международных сил – это вероятность, которая может рассматриваться. Пока ЗАЭС не будет деоккупирована.

Признание территории вокруг ЗАЭС нейтральной превратит ее в анклав, предостерег Кулик / Фото: Википедия

В случае если эти три требования будут выполнены, к чему это приведет? Закончится ли война, или же она будет заморожена? Удовлетворит ли это Россию, или же Украина просто частями будет отдавать агрессору свое?

Нет, Россия не успокоится. Разве что это может привести к снижению интенсивности боевых действий. Но к полноценному мирному договору это не приведет. Таким образом, в отношении Украины будет применен метод "нарезания салями", и Путин будет выдвигать все новые и новые требования.

Впрочем, этого может быть достаточно для того, чтобы остановить боевые действия.

В случае если Украина откажется от выполнения всех этих требований, какой может быть реакция США?

Тогда Украину обвинят в том, что она срывает мирный процесс. И в понимании Трампа именно мы будем торпедировать срыв процесса завершения войны. На нас будет возложена основная ответственность за срыв процесса достижения мира, что может сказаться и на помощи США Украине, по крайней мере, под вопросом будет сохранение тех объемов помощи, которые есть сейчас (если вообще эта помощь будет).

Впрочем, я бы не сказал, что это настолько критическая ситуация. Мы далеко не в 2022-2023 годах, и прекращение американской помощи не станет тем фактором, который в момент обвалит нашу способность защищаться. У нас уже есть собственные возможности, работает собственный ВПК, мы наращиваем объемы продукции ВПК, есть диверсификация, продолжится помощь от других стран Запада, которые не заинтересованы в реализации сценариев Трампа. Поэтому в некоторых вопросах Украине уже можно и "послать" США.

Наш президент уже раз делал это, и я считаю, что это был правильный шаг, потому что в результате мы получили разделение соглашения о недрах на две части. И вторая часть будет не такой, какую сначала нам рисовали Штаты. Хотя я противник этого соглашения принципиально, но если благодаря дипломатии удалось добиться хоть чего-то, это был правильный шаг.

Что касается переговоров, то я не думаю, что Зеленский будет готов к таким радикальным выступлениям. Скорее всего, мы будем показывать готовность предоставить Вашингтону возможность самому определять границы компромисса, а также будем указывать на недоговороспособность российской стороны. Мы будем демонстрировать собственную готовность к диалогу, если будут учитываться наши условия по каждому из этих пунктов и подпунктов, которые будут снижать риски для нашей безопасности. Если Россия не готова к переговорам и отказывается обсуждать такие вопросы, потому что не видит в этом смысла, значит, тогда она виновата в продолжении войны, а не Украина.

Зеленский не пойдет на радикальные шаги, Украина будет показывать готовность позволить США определять границы компромисса, отметил Кулик / Фото: Офис президента Украины

Почему в данной ситуации США параллельно не выдвигают никаких требований к России, почему не заставляют Москву тоже идти на компромиссы?

Не стоит ожидать от Трампа жестких ультиматумов и существенного давления на Россию. У Штатов нет инструментов, которые, как магический переключатель, могут заставить Россию прекратить войну. Но – у США есть возможности давления на Украину, чем Вашингтон и пользуется.

Рычагов давления на Россию у США нет. Санкции, эмбарго, тарифы – все это не слишком пугает Путина. Путин перевел экономику на военные рельсы. Да, она буксует, проседает, у России огромные проблемы. Война в долгую для россиян также проблематична, и неизвестно, где точка суперхрупкости, после которой начнется обвал российской экономики. Впрочем, Россия может позволить себе воевать по крайней мере на уровне возможностей собственного ВПК и разморозки всего, что летает и стреляет. Она может позволить себе новую волну мобилизации, и она не будет слишком критической, учитывая количество населения РФ. Россия все это может, и повлиять на это у Трампа нет возможности. Обвалить цену на нефть так, как он хотел, не удалось и не удастся – для этого нужна хотя бы позиция саудитов и смена власти в Венесуэле, но ни первого, ни второго нет.

Трампу нечем давить на Россию и заставить Путина закончить войну – Кулик / Фото: kremlin.ru

Могут ли США выйти из переговоров, если Украина не будет выполнять требования Трампа, и Россия будет действовать так, как сама посчитает нужным?

Трамп слишком завязан на украинской тематике, поэтому просто взять и выйти из переговоров он не сможет. Потому что потом Трампу будет очень трудно переключиться на другой регион и достичь успеха. Ведь если он не сможет ничего сделать с войной в Украине, то что он сможет сделать с Китаем? Как он перезапустит мировую экономику, если ему ничего не удалось в Украине?

Трамп сделал слишком много ставок на кейс успешного завершения войны в Украине. Он с самого начала каденции связался с Украиной, и в этом была его ошибка. Трамп думал, что проблему войны России и Украины можно быстро решить и переключиться на другие регионы.

Если Трамп, не добившись успеха в Украине, переключится на другие регионы, таким образом, он покажет свою неспособность решать глобальные дела, которые он анонсировал, в которые он вложился, а потом просто бросил. Это несерьезно. Такой подход приведет к тому, что несерьезно будут восприниматься предложения Трампа в других сферах и по другим вопросам. Даже там, где он может легко одержать победу, например, вернуть американское влияние на Латинскую Америку, у Трампа будут проблемы, если он бросит нерешенным вопрос войны в Украине.

Для Украины было бы большой проблемой, если бы США вышли из переговорного процесса, и основным посредником между Киевом и Москвой стало бы, например, некое объединение европейских стран?

Я не думаю, что это были бы успешные переговоры. Россия не видит в европейцах переговорщика и серьезного оппонента. Европейцы для России – это раздражитель. Переговорщиком Москва видит только США. Поэтому здесь прав Трамп: только США могли бы достичь мира. Но Трамп на самом деле не может и не хочет этого в силу разных причин. Он декларирует, что хотел бы закончить войну, но только за счет Украины и ее капитуляции.

И что, на ваш взгляд, в такой ситуации стоит делать Украине?

Я не являюсь советником президента Зеленского. Но очевидно, что мы должны делать ставку на собственные Вооруженные силы и собственный ВПК. Те позиции, которые нам предоставляли США и теперь не будут предоставляться, мы должны чем-то заменить и провести импортозамещение. Конечно, есть вещи, которые мы сами производить не можем, например, системы Patriot и ракеты к ним, поэтому следует искать другие варианты. Если уж мы расходимся с Соединенными Штатами, нужно делать это так, чтобы не потерять возможность хотя бы покупать американское вооружение на третьих рынках или непосредственно в США.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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