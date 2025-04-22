В сфере интересов титан и уран: Кремль готовит "большие сделки" с США

Подобную тактику когда-то использовал Советский Союз в переговорах с Америкой, напоминают росСМИ.

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Кремль готовит "большие сделки" с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Кратко:

Компаниям поставили задачу найти то, что могло бы заинтересовать Трампа

Координируют усилия замглавы администрации российского диктатора

Кремлевская верхушка поручила крупным российским государственным компаниям подготовить предложения для заключения "больших сделок" с США. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на комментарий действующих чиновников, дипломатов и источников в госкорпорациях РФ.

Отмечается, что компаниям поставили задачу найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа, чтобы заключить "широкоформатную сделку", которая будет включать не только прекращение огня в Украине, но и сферы влияния.

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"В правительстве, министерствах и корпорациях работа шла полным ходом, в том числе ночью и по выходным: предложения разрабатывались для ключевых экономических секторов. Своими инициативами поделились "Росатом" и "Роснефть". "Полюс Золото" передал Кремлю новую информацию о месторождениях золота. К работе подключились "Русал" и другие структуры", - сообщил источник.

По данным издания, координируют усилия замглавы администрации российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин и спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев. Один из российских дипломатов отметил, что подобную тактику когда-то использовал Советский Союз в переговорах с Америкой.

"Вы даете нам зерно - мы уменьшаем число радикалов в Латинской Америке", - говорится в сообщении.

Еще один источник сказал журналистам, что Кремль не располагает достаточным количеством реальных "козырей" для переговоров с США, поскольку Россия может предложить Америке только ограниченное количество ресурсов, среди которых титан для авиастроения, уран для атомной энергетики и тяжелая нефть для некоторых НПЗ в Мексиканском заливе.

"Это не спасет торговый баланс США - а значит, не имеет ценности для Трампа", - добавил еще один источник.

Возможность переговоров Украины и России - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, существует высокая вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Его могут заключить уже на этой неделе.

Накануне также, по информации СМИ, президент США сообщил о том, что намерен в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее также лидер России Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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