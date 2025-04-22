Хитрый план Путина и манипуляция Трампом: Жданов – о том, зачем РФ объявляла "пасхальное перемирие"

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", "мирный план" Трампа отбросит Украину назад, в 2015 год, считает полковник запаса Олег Жданов.

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"Пасхальным перемирием" Путин попытался ублажить Трампа и подготовить свои войска к наступлению – Жданов / Коллаж: Главред

Объявленное Путиным "пасхальное перемирие" ожидаемо не продержалось даже тех 30 часов, когда должен был соблюдаться режим тишины. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Россия нарушила перемирие, которое сама же и объявила, почти три тысячи раз: 96 раз оккупационные войска осуществили штурмовые действия и 1882 раза обстреляли украинские позиции, в том числе с применением тяжелого вооружения, и т.д..

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, для чего Путин объявлял "пасхальное перемирие", каких политических и военных целей он смог этим добиться, почему это несостоявшееся перемирие стало оплеухой для Украины, как Путин манипулирует Трампом, куда заведет нашу страну новый "мирный план" американского президента, предполагающий признание Крыма российским, а также почему выход США из переговоров не станет проблемой для Украины.

Каковы были политические и военные цели объявления Путиным "пасхального перемирия", которое так и не соблюдалось?

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Политическая цель, которую преследовал Путин, объявляя "пасхальное перемирие", заключалась в том, чтобы ублажить Трампа и показать, насколько Россия стремится к миру. И, что самое страшное, это сработало, потому что Трамп буквально в течение часа отреагировал лично – поблагодарил Путина и поклонился ему в ножки за такую инициативу.

Однако манипуляция состояла в том, что Путин объявил перемирие на 30 часов, а не дней. И Трамп вновь оказался в роли просителя – он просил, чтобы Путин продлил это перемирие до 30 дней.

Несостоявшимся "пасхальным перемирием" Путин решил свои политические и военные задачи, отметил Жданов / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

С военной точки зрения, перемирие не состоялось, потому что огонь не был прекращен. Да и вообще, перемирие не могло состояться, потому что его никто не согласовывал. Нас просто поставили перед фактом.

Впрочем, Путиным в данной ситуации преследовалась одна военная цель – улучшить позиции российских войск, совершить их перегруппировку для дальнейших наступательных действий. Что, в принципе, мы и наблюдали в течение 30 часов.

Вспомните январь 2023 года и "рождественское перемирие". Тогда Путин за двое суток перебросил войска, и утром 7 января начался штурм Соледара. Сейчас произошло примерно то же, и после этого "перемирия" российские войска активизировались в Сумской области, а также на севере и юге Харьковской области, до Лиманского направления включительно. Противник подготовил позиции, а именно места для наведения понтонных переправ. А российская бронетехника на правом берегу Оскола и Жеребца будет для нас огромной проблемой. И мы вновь будем ценой жизни своих солдат отбивать атаки.

Так что Россия использовала эти часы "перемирия" с пользой для себя. При этом нас еще и обвинили в срыве "перемирия". Причем у России была заготовка: перед самым "перемирием" Министерство обороны РФ объявило, что российские войска взяли Шевченко на Покровском направлении. Но – Шевченко-то было и остается под нашим контролем. В итоге это было подано так, что якобы во время "перемирия" Украина отбила населенный пункт Шевченко.

Разве американской администрации не доступны сводки с фронта, чтобы позволять России так легко "вешать лапшу на уши"?

Дело в другом. У Трампа какая-то огромная зависимость от Путина, из-за которой он не может надавить на Путина, а может лишь чуть-чуть попросить. Другого объяснения у меня нет, ведь Уиткофф и Трамп жестко стоят на позициях Российской Федерации. Взгляните хотя бы на новый "мирный план" Трампа, который предусматривает признание Крыма российским.

У Трампа огромная зависимость от Путина, из-за которой он не может надавить на Россию, считает Жданов / Фото: kremlin.ru

Он предусматривает не только это, а еще и отказ от НАТО, а также признание нейтральной территорию вокруг Запорожской АЭС. К чему такой план нас приведет?

Все это отбрасывает нас в февраль 2015 года и приведет к заморозке конфликта.

Более того, признание Крыма российским невозможно юридически, ведь для этого придется переписать Конституцию Украины. А отказ от территории – это государственная измена, уголовно наказуемое преступление.

Трамп либо не знает законов США, либо игнорирует их, когда говорит о возможности признания Штатами Крыма российским, считает Жданов / Фото: Офис президента Украины

В свою очередь США признают Крым российским только после Украины. Но Трамп либо включает дурачка и игнорирует законодательство США, либо не знает американские законы. Ведь еще при Обаме, когда Крым был аннексирован Россией, был принят закон США, запрещающий признавать аннексированные территории. Неужели Трамп пойдет против закона США? Или он сначала попытается этот закон отменить? Но будут ли для этого у него голоса в Конгрессе? Или Трамп снова своим указом сделает так, как ему хочется? Если он отменит закон своим указом, США уподобятся России: "закон – тайга, медведь – хозяин". Все получится так, как у Путина, но Штаты ведь – демократическое государство.

Кроме того, признание Крыма российским Соединенными Штатами откроет "ящик Пандоры" для большинства стран мира. Потому что даже для Евросоюза тема передела границ чрезвычайно болезненна. Европейцы еле пережили Косово, и сегодня Европа вынуждена содержать там целую армию полицейских, чтобы Косово не рвануло, поскольку там идут постоянные стычки противоборствующих сторон. После признания Штатами Крыма российским Бавария может короновать своего короля, Каталония – снова провести референдум, страна Басков – тоже, и испанская корона вообще развалится. Плюс Ирландия. И это лишь самые громкие и известные территориальные споры.

Такой шаг создаст проблемы для Европы, но не для США. Чего тогда Трампу бояться?

И для США тоже. Техас – это же мексиканская территория. На самом деле, в США очень много похожих проблем, ведь они, по сути, являются конфедерацией, где каждый штат – отдельное государство. Такое признание Крыма американцами будет нонсенсом!

Посмотрите, что Трамп творит – он требует от Европы снятия санкций с России до вывода российских войск из Украины. А Европа четко привязала снятие санкций к выводу войск с нашей территории. Но Трамп требует смягчения санкций сегодня и сейчас, потому что у Путина валится экономика.

В любом случае, в этой ситуации мы в полном проигрыше, поскольку, во-первых, перемирие не состоялось, во-вторых, мы получили политическую оплеуху, и теперь нам нужно оправдываться и доказывать, что мы не виноваты в срыве "перемирия", а, в-третьих, мы ухудшили свои оборонительные позиции за счет улучшения позиций российскими войсками. И теперь кровью и жизнями наших солдат нам придется выравнивать этот перекос на линии фронта, который создали войска РФ за эти сутки "перемирия".

По оценке Жданова, из-за "пасхального перемирия" Путина оборонительные позиции украинских войск несколько ухудшились / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Ранее в наших предыдущих интервью вы неоднократно говорили о том, что Украине важно продержаться до лета и не допустить прекращение огня. Почему тогда сейчас вы говорите о несостоявшемся перемирии как о "полном проигрыше" для нас?

Для нас хорошо, что мы не вляпались в продление "перемирия", на чем настаивал Трамп. Это позитив для нас. Это – проигранный бой, но не проигранное сражение, не проигранная битва.

Мы остались на относительно нормальных позициях. И сейчас для нас важно, чтобы не "сползла" Европа. Если Европа останется с нами на тех же позициях, то Трамп может "отвалиться" из переговорного процесса. Вообще, сегодня нет смысла держаться за Трампа. Кто еще надеется на то, что Трамп даст нам оружие? Трамп не даст Украине даже ржавого патрона! Он уже четко и ясно сказал, что никакой военной помощи США не будут оказывать Украине.

Что, на ваш взгляд, сейчас стоит делать Украине, когда она, как вы говорите, "получила оплеуху" объявлением этого "пасхального перемирия"?

Тут нужна сильная дипломатия. На примере этого несостоявшегося перемирия нужно разъяснить и нашим партнерам, и Соединенным Штатам, в чем проблема давления только на одну сторону конфликта. Если нам это удастся, мы получим огромный плюс; если не удастся – это будет нехорошей тенью висеть на нас.

Как вы оцениваете вероятность того, что США действительно выйдут из переговорного процесса? На примере этого "пасхального перемирия" у американцев был шанс воочию увидеть, что любая попытка прекратить огонь проблематична. А Трамп отмечал, что Штаты выйдут из переговоров, если Украина и Россия будут усложнять процесс завершения войны. Не это ли пример того, что этот процесс точно будет усложняться?

США не выйдут из переговоров по Украине, потому что это обвалит их рейтинг. И тогда слова Макрона о том, что Европа больше не зависит от США, станет реальностью. Поэтому Штаты просто физически не могут выйти из переговоров.

Зачем же тогда Трамп угрожает этим?

Это шантаж. Это политика: кричи громче, проси больше – и получишь то, что хочешь.

Но нам бы было легче, если бы Штаты вышли из переговорного процесса, потому что нам очень тяжело бороться с постоянным проталкиванием российских нарративов и путинских идей нынешней американской администрацией.

Я думаю, США не рискнут выйти из переговоров. Однако с их стороны возможен демарш: выйдут из переговоров на месяц, а затем вернутся.

Вообще, Путин просто издевается над Трампом. И в данном случае Трамп – "мальчик для битья": что Путин сказал, то Трамп и озвучивает, и старается делать. Сказал Путин, что хочет получить территорию Украины, вот они и пытаются реализовать это его желание. Не получилось "откусить" пять регионов Украины – они пытаются "откусить" хоть один.

По мнению Жданова, США не выйдут из переговорного процесса вопреки угрозам, однако их выход не стал бы проблемой для Украины / Фото: Офис президента Украины

Штаты пытаются заморозить конфликт, и Трампу наплевать, чем закончится война. Ему нужно, чтобы стороны просто перестали стрелять. А он получит Нобелевскую премию мира. Как видите, личные амбиции Трампа превышают государственный интерес. Трампу не спится из-за того, что Обама получил Премию мира, а он – нет. Наверное, если мы согласимся на перемирие, и оно наступит хоть в каком-то виде, Трамп сразу поедет в Осло и потребует премию.

Мы все это проходили в 2014 году и прекрасно понимаем, что без третьей стороны и без контроля и гарантий безопасности от нее, никакого перемирия не будет. Тогда перемирие продержалось несколько недель, когда приехало ОБСЕ, а потом начались "карусели" с российской техникой, которая днем стояла, а ночью стреляла. И все развалилось. ОБСЕ было под полным контролем российских войск, а дальше все пошло-поехало. В результате последовало восемь лет вооруженного конфликта низкой интенсивности. Сейчас будет то же самое в случае перемирия.

Если США выйдут из переговоров, то кто для Украины был бы наиболее выгодным посредником?

Европа, а точнее коалиция стран-партнеров. И сейчас вырисовывается хороший формат – "коалиция желающих". Этим форматом "рулит" Великобритания вместе с Францией, а сейчас будет активно подключаться и Германия.

Оружия в Европе достаточно, нужна только решимость европейских лидеров, чтобы предоставить его Украине. И европейцы уже дозревают до понимания того, что Украину нужно вооружить, и Россия должна споткнуться именно здесь.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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