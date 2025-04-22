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Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Даяна Швец
22 апреля 2025, 08:26
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С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года прямых переговоров между Украиной и Россией не было.
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters
Путин внезапно сменил риторику по переговорам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Вкратце:

  • Путин впервые с начала полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной
  • Зеленский не ответил на предложение, но заявил, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня
  • Это предложение появилось на фоне давления со стороны США, которые угрожали отказаться от мирных усилий

Лидер России Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной. Как пишет Reuters, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский на инициативу Путина не ответил, он подчеркнул, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня.

Издание обращает внимание, что неожиданное предложение Путина произошло на фоне угроз из США, которые давили на Россию с условиями, что готовы отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.

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"Мы положительно относимся к любым мирным инициативам. Мы надеемся, что представители киевского режима будут чувствовать то же самое", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем так объяснил слова своего шефа: "Когда Путин сказал, что можно обсуждать вопрос ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе на двусторонней основе, он имел в виду переговоры и обсуждение с украинской стороной".

По словам Пескова, Россия все еще остается открытой для поиска мирного урегулирования, а работа с американской стороной продолжается. Пресс-секретарь Кремля выразил надежду, что совместные усилия "дадут результаты".

Подытоживая, Reuters подчеркивает важный факт - прямых переговоров между сторонами не было с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"Пасхальное перемирие Путина" - последние новости по теме

Как писал Главред, 19 апреля российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 00:00 21 апреля с обещанием прекратить все боевые действия. При этом за час до путинского перемирия Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области, а над самим Киевом появился вражеский БПлА.

В свою очередь и Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предлагает Москве отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

Аналитики проекта DeepState отмечали, как россияне используют "перемирие" на фронте. По их данным, во время "перемирия" враг подтягивает резервы и обустраивает позиции.

Больше важных новостей о мирных переговорах:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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