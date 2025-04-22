Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Вкратце:
- Путин впервые с начала полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной
- Зеленский не ответил на предложение, но заявил, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня
- Это предложение появилось на фоне давления со стороны США, которые угрожали отказаться от мирных усилий
Лидер России Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной. Как пишет Reuters, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский на инициативу Путина не ответил, он подчеркнул, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня.
Издание обращает внимание, что неожиданное предложение Путина произошло на фоне угроз из США, которые давили на Россию с условиями, что готовы отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.
"Мы положительно относимся к любым мирным инициативам. Мы надеемся, что представители киевского режима будут чувствовать то же самое", - сказал он.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем так объяснил слова своего шефа: "Когда Путин сказал, что можно обсуждать вопрос ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе на двусторонней основе, он имел в виду переговоры и обсуждение с украинской стороной".
По словам Пескова, Россия все еще остается открытой для поиска мирного урегулирования, а работа с американской стороной продолжается. Пресс-секретарь Кремля выразил надежду, что совместные усилия "дадут результаты".
Подытоживая, Reuters подчеркивает важный факт - прямых переговоров между сторонами не было с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
"Пасхальное перемирие Путина" - последние новости по теме
Как писал Главред, 19 апреля российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 00:00 21 апреля с обещанием прекратить все боевые действия. При этом за час до путинского перемирия Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области, а над самим Киевом появился вражеский БПлА.
В свою очередь и Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предлагает Москве отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
Аналитики проекта DeepState отмечали, как россияне используют "перемирие" на фронте. По их данным, во время "перемирия" враг подтягивает резервы и обустраивает позиции.
Больше важных новостей о мирных переговорах:
- Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа
- Зеленский анонсировал дату новых переговоров по миру и назвал цель Украины
- "Для РФ это коллапс": генерал раскрыл главную цель Кремля с "перемирием"
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред