'Для РФ это коллапс': генерал раскрыл главную цель Кремля с 'перемирием'

Украина должна быть сильной, наращивать свое технологическое преимущество, убежден Владимир Гаврилов.

https://glavred.info/ukraine/dlya-rf-eto-kollaps-general-raskryl-glavnuyu-cel-kremlya-s-peremiriem-10658057.html Ссылка скопирована

Появился прогноз развития ситуации после "перемирия"/ Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, ВСУ

Важно:

РФ использует тему перемирия как уловку для того, чтобы избежать давления США

Кремль просто осмысливает сложившуюся ситуацию

Страна-агрессора РФ использует тему перемирия как уловку для того, чтобы избежать давления США, заявил генерал-майор в запасе, бывший заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

"Я думаю, это все маневры российские с тем, чтобы найти временный вариант, чтобы американцы не очень сильно на них давили, чтобы перебрасывать часть вины за происходящее на нас... Они сами не понимают, что дальше делать. Они будут маневрировать, искать способы оттянуть давление со стороны американцев и надеются, что что-то странное произойдет. Но удивительного ничего уже не произойдет. Они проскочили точку невозврата", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

видео дня

Эксперт говорит, что Кремль просто осмысливает ситуацию потому что он является заложником идеи, что Украина должна капитулировать, и "режим" в Киеве должен быть заменен.

"Это их основная цель. И если они ее не достигли - это для них коллапс. И эта ситуация и создает такие их движения, которые мы увидели с этим коротким перемирием, еще что-то будет сейчас вылезать. На самом деле, мы входим в очень интересный период, когда Россия до конца не понимает, что может дальше произойти, американцы не понимают до конца, что может дальше произойти", - сказал он.

Гаврилов убежден в том, что Украина в этой ситуации должна быть сильной, наращивать свое технологическое преимущество.

"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Как писал Главред, ранее Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии" до 00:00 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

Читайте также:

Что известно о НВ? NV - украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред