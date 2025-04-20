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РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

Алексей Тесля
20 апреля 2025, 17:20
359
Россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники.
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РФ создает проходы для тяжелой техники / Коллаж: Главред, фото t.me/Khortytsky_wind

Важно:

  • РФ обустраивает маршруты прохода тяжелой техники
  • Россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники

Армия страны-агрессора РФ обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие".

"9 апреля воины 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД - установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа", - сообщает командование оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

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Уточняется, что тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

"Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти россиян и специализированную машину", - указывается в сообщении.

Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind
Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind

Отмечается, что аэроразведка 66 бригады продолжает пристально следить за оккупантами.

Также сейчас наблюдается активизация штурмовых действий пехотой на позицию одного из батальонов бригады.

Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind
Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind

"Пасхальное перемирие" - последние новости по теме

Ранее в РФ обвинили Украину в нарушении перемирия. Минобороны РФ утверждает, что армия Путина "строго придерживается" объявленного "перемирия".

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил па схальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы РФ продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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