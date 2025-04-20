Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

Минобороны РФ утверждает, что армия Путина "строго придерживается" Пасхального перемирия.

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Россияне цинично обвиняют Украину в нарушении перемирия / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Вкратце:

В Минобороны России заявили, что Украина нарушает "перемирие" Путина

Захватчики утверждают, что ВСУ якобы применят дроны и атакуют позиции армии РФ

Российские оккупанты усиливают обстрелы позиций украинских защитников, несмотря на объявленное перемирие со стороны военного преступника Владимира Путина. В то же время захватчики цинично обвиняют Украину в нарушении так называемого "перемирия". Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.

В сообщении говорится, что силы армии РФ с 18:00 19 апреля не покидали занятых ранее рубежей, несмотря на то, что ВСУ атаковали позиций российских войск в Донецкой области.

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"Формирование ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь "Донецкой Народной Республики", которые были отбиты", - написали в российском ведомстве.

Также во вражеском Министерстве заявили, что Силы обороны Украины якобы применили 48 беспилотников, один из которых зафиксировали на территории временно оккупированного Крыма.

"Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. В итоге есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", - цинично написали в Минобороны РФ.

Пасхальное перемирие - последние новости

Напомним, как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил па схальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако на самом деле, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы продолжаются, а артиллерия не утихает.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 00:00 до 12:00 часов 20 марта зафиксировано уже 26 российских штурмовых действий. Глава государства также подчеркнул, что украинская сторона тщательно документирует все случаи нарушения Россией объявленного режима полной тишины на Пасху и готова передать эти данные международным партнерам.

Аналитики проекта DeepState добавляют, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.

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Что такое Министерство обороны России? Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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